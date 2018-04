Porno pro ženy: méně násilí, šminek a jehlových podpatků, víc něžností

Anketa Líbí se vám ženské porno? Jana (34 let), asistentka: "Ani jsem nevěděla, že něco jako porno pro ženy existuje. Ale ráda se na nějaké podívám." Zuzana (40), recepční: "Porno mám ráda, a to bez rozdílu, jestli je mužské nebo ženské. Násilné scény však nemusím." Kateřina (38 let), manažerka: "Proč se mám dívat na ženské porno? Mně stačí normální." Markéta (55), grafička: "Pět let jsem rozvedená a bez partnera, takže porno beru občas jako součást autoerotického povyražení. Porno pro ženy mi vyhovuje víc, protože v něm obvykle vystupují lidé, kteří působí mile a přirozeně, na rozdíl od porna pro muže. Vyhovuje mi také, když se muž ženě něžně věnuje, což je v pornu pro muže věc spíše nevídaná." Veronika (25), studentka: "V sexu ráda experimentuji, tak proč ne? Osobně však raději sex provozuji, než se na něj koukám."