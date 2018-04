Porno patří i do partnerského vztahu, musíte mu ale určit míru

O pornografii často uvažujeme hlavně jako o nástroji k pobavení a sexuálnímu uvolnění muže, protože dříve to tak opravdu bylo. Poslední dobou se ale na scéně objevují i produkce zaměřené na smyslnější a erotičtější podívanou, nechybí ani polibky a něžnosti.

Pornografie je podle sexuoložky Laury Janáčkové u mužů považována za běžnou. "Dokonce si vzpomínám, jak jeden zahraniční kolega chtěl provádět výzkum, kde by porovnával skupinu mužů, kteří pornografii sledují s těmi, kteří se na ni nedívají. Výzkum ztroskotal na skutečnosti, že muže, kteří pornografii nesledují, nenašel," říká autorka knihy Muži mají rádi potvory.

A i ženy se o pornografii začínají zajímat, pro mnohé je dnes i kulisou k sebeuspokojení, tak jako u mužů. "Já mám třeba radši, když je to přirozený, videa s namakanýma naolejovanýma superlidma mi připadá spíš komický než sexy," myslí si pětadvacetiletá Hanka. Je ale pro ženy vůbec lákavé pustit si erotické DVD s partnerem?

Z reakcí a diskusí mezi našimi čtenářkami jsme vyčetli, že jednou za čas si takovou podívanou dopřejí v mnoha partnerských ložích. "U nás nechce porno se mnou sledovat manžel, přijde mu to prý divný. Takže pár pokusů bylo, ale jen z mojí iniciativy. A výsledek? Než došlo ve filmu k akci, už jsme se na televizi nedívali," napsala nám osmatřicetiletá Blanka. Ne vždy navíc musí jít o tvrdé porno, mnoho žen dává přednost erotickým scénám v "běžných" filmech. Většinou pak film slouží jako nástroj vzrušení, kterému ale není po pár minutách věnována pozornost a partneři se oddávají jeden druhému.



Častý problém, který brání ženám ve sledování erotických filmů s partnery, je jejich nízké sebevědomí a pocit žárlivosti. "Je mi nepříjemné, když se partner kvůli sexu se mnou vzrušuje prostřednictvím jiné ženy. O takové vzrušení vlastně ani nestojím. Samo o sobě mě porno vzrušuje, ale podle sebe soudím druhé, takže trpím obavou, že partnera by mohlo mrzet či dovést k mindráku, kdyby viděl, že mě vzrušuje cizí chlap na obrázcích," píše pětapadesátiletá Martina.



"Pokud ženy pociťují žárlivost vůči herečkám, se kterými se srovnávají, a mají pocit, že prohrávají, je třeba se jít uklidnit k psychoterapeutovi. Další alternativou s trochou nadhledu je navrhnout partnerovi podívanou z kategorie gay porno, kde porovnávání pro ženu odpadne," navrhuje sexkoučka Julie Gaia Poupětová.



Žárlivost nebo stud?

"Z mé zkušenosti ale často ženy maskují žárlivostí svůj vlastní stud, když se pokoušejí kontrolovat pocity vzrušení při sdílené podívané. Zatímco samy se u porna snadno uvolní a ponoří do fantazií, společně s partnerem drží emoce na uzdě a následně si nedokážou užívat jiný zdroj vzrušení ve vztahu. A to je škoda, protože s přibývajícími lety vztahu se každý další zdroj náramně hodí," dodává sexkoučka.

A jaké jsou další obavy žen ze společného sledování porna? "Já se upřímně řečeno tak trochu bojím, aby na mě nepřišel partner s nějakou šíleností, kvůli které by se mi pak třeba zhnusil. Nevadí mi, když se na něj kouká sám, ale nechci o tom vědět. To znamená, že očekávám běžnou sexuální aktivitu a nechci, aby se mi podobné stránky nabízely v prohlížeči. Já si pak totiž nemůžu pomoct a začnu slídit, na co koukal. A pak nastává porovnávání se a další trápení. Přitom náš sexuální život je docela spokojený, takže k tomu není důvod," svěřila se nám třicetiletá Alice.

Pornografické materiály jsou ale i způsobem, jak druhému naznačit, co vás vzrušuje a o čem sníte. Není dobré proto uspěchat výběr filmu a vhodného momentu. "Já doporučuji v různých situacích využití široké škály podnětů od filmů se sexuálními tématy, jemné erotiky, scén v erotických thrillerech až po vědomé objevování i s pomocí pornografie. Důležitá je variabilita a schopnost sdílení, alespoň formou následného povídání si. Jinak na jedné straně narůstá vždy nedůvěra, na druhé strach z odsouzení a partneři se navzájem intimně vzdalují," varuje sexkoučka Poupětová zvídavé páry.

Všeho moc škodí

Porno a hlavně jeho přemíra může ve vztahu způsobit i obtíže. Zejména ve chvíli, kdy se na něj jeden z partnerů stane závislým nebo začne odmítat reálný sex. "Já jsem poměrně sexuálně aktivní, Jirka byl spíš klidnější, ale vždycky jsme našli kompromis. Jenže po čtyřech letech bylo najednou sexu v ložnici jako šafránu, zatímco v historii počítače se hromadil. Odmítla jsem Jirkovo tvrzení, že je to po několika letech vztahu normální, protože to by znamenalo rezignovat na náš sexuální život. Po čtyřech letech? Jirka to bohužel odmítal řešit, takže to skončilo mým stěhováním," popsala svou nepříjemnou zkušenost Daniela.



A její slova bohužel dokládají i výsledky různých výzkumů v této oblasti. Studie University of Rochester z roku 2011 dokazuje, že u krátkodobých vztahů (partneři spolu nežili) byla u milenců, kteří spolu sledovali porno, větší pravděpodobnost nevěry než u těch, co ho nesledovali vůbec. Ze vzorku necelých 1 300 osob sledovalo porno o samotě 77 % mužů a 32 % žen. Další výzkum zveřejněný na webu LiveScience.com zase odhalil, že pokud partneři častěji sledují porno, jsou ženy ve vztahu méně šťastné a mají nižší sebevědomí. Neprokazuje ale, jestli je nízká sebedůvěra důsledkem chování partnera, nebo naopak příčinou výběru a setrvání s ním.

Před negativními vlivy pornografie na sexuální život varuje i sexuolog Petr Weiss: "Provedené výzkumy ukazují, že v párech, kde zejména partner sleduje porno pravidelně, klesá počet partnerských sexuálních aktivit." Jako řešení můžete zkusit určit pravidla - například že porno a masturbace jsou přípustné, jen pokud druhý není doma nebo nemá chuť na sex. "U některých párů to může fungovat, ale s vynucenými pravidly to bývá těžké, každý je totiž máme v sobě nastavená jinak," doplňuje Weiss.

V souvislosti s pornografií se také hovoří o jejím vlivu na naše chápání sexuální normy: "Tyto ´pohádky pro muže´ jsou většinou zaměřené na výkon, variabilitu partnerů a praktik, z hlediska reálného života však mohou být zásadně zavádějící. Půlhodinová soulož, zaručený vokální orgasmus ženy, neutuchající vzrušení ženy při felaci a podobně jsou ve skutečném životě jen výjimkou. Při neuvědomění si tohoto faktu se pak v praxi můžeme setkat nejen s představami prožívané sexuální nudy ve vztahu, ale v konečném důsledku i s vývojem mnohých sexuálních dysfunkcí," uzavírá výčet možných rizik sexuoložka Janáčková.

Závěrem dodejme, že o směšné a lehce trapné historky není nouze ani v oblasti erotiky. Tak se nebojte s partnerem od plných plic zasmát i v ložnici, jako naše čtenářka Andrea: "Manžel to na mě s pornem zkoušel jenom jednou, protože věděl, že na podobné věci moc nejsem. Navlékl to chytře na skandál s prezidentskou dcerkou a ochotně mi chtěl ukázat, co je to sexparty. Já jsem opravdu zírala, protože nic směšnějšího než všechny tyhle polonahé lidi souložící jako králíci jeden vedle druhého jsem neviděla. Už jsem přemýšlela, jak bych to manželovi šetrně vysvětlila, když on sám vybuchl smíchy. Na videu byla totiž mezi tou nahatou změtí těl i jeho kolegyně z práce," směje se při vzpomínce pětačtyřicetiletá Andrea.

