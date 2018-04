Porno a sexuální asistentky. Ne, to není bordel, ale domov důchodců

Naše společnost je plná předsudků, myslíme si třeba, že senioři na sklonku života nepotřebují k životu sex. Osvícená sociální pracovnice Maj-Britt Auningová z dánského Domova pro seniory Thorupgärden v Kodani se ovšem rozhodla bojovat proti podobným předsudkům a přišla s neobvyklým a poněkud revolučním nápadem.

Usoudila, že je nejvyšší čas začít seniory respektovat v nejširším smyslu slova a v domově pro seniory vyčlenila místnost na promítání pornofilmů i pro návštěvy speciálních "asistentek". Tuhle službu prý zpočátku využívali jen muži, pro velký zájem dámského osazenstva paní Auningová plánuje její rozšíření na obě pohlaví.

Pornem proti agresi

Neobvyklý projekt přinesl i další efekt: od té doby, co seniorům začali promítat porno, ubylo mezi nimi agresivity a fyzického násilí. Snížila se dokonce i spotřeba léků, zejména sedativ. Našlo se sice mnoho odpůrců, kteří tvrdili, že domov důchodců není žádný veřejný dům, iniciátorka však slavila úspěchy a radikální myšlenkou se začaly zabývat dokonce i státní instituce.

Dánské ministerstvo práce a sociálních věcí například vypracovalo několik příruček, jak starým a postiženým dopřát orgasmus. K Thorupgärden se brzy přidaly i další domovy důchodců a projekt si své příznivce našel také v zahraničí, například v Kanadě.

Zralé ženy, zralá erotika

Sexualita seniorů - a zejména seniorek - dodnes naráží na předsudky. Konzervativci tvrdí, že pro ženu je daleko důležitější něha a pocit blízkosti. Tytéž zdroje popírají zájem žen o sledování pornografických filmů i samotný fakt, že je žena vizuálně vzrušivá. Ale je to trochu jinak. Za sexuální pasivitou seniorek totiž často vězí obava, že pro muže přestaly být fyzicky atraktivní, stejně jako strach, co by tomu řeklo okolí, hlavně jiné ženy.

Nekonvenční, sexuálně aktivní ženy totiž bývají svými vrstevnicemi tvrdě kritizovány a odsuzovány. Postoj mužů k sexuálním dobrodružstvím jejich kamarádů a kolegů je podstatně tolerantnější nebo alespoň shovívavější.

Propagací sexu ve zralém věku proslula například americká herečka Jane Fondová, která sex považuje za jeden z nejdůležitějších zdrojů životní energie.

Četné studie dokázaly, že si ženy ve vysokém věku vychutnávají sex dokonce mnohem více a se svým milostným životem bývají spokojenější než jejich mladší kolegyně. Schopnost vzrušení ani orgasmu navíc u ženy s věkem neklesá, jak se dříve tvrdilo. Kromě toho sex příznivě působí na pánevní dno a chrání ženu před nežádoucím jevem zvaným inkontinence.

Sex ano, ale ne s manželem

"Skutečnou příčinou poklesu zájmu starších žen o sex často bývá nechuť provozovat jej s okoukaným partnerem," uvedla v jednom ze svých interview nedávno zesnulá německá sexuoložkou Ulrike Brandenburgová.

Samozřejmě nelze paušalizovat. Existují lidé, kteří by sex docela klidně oželeli, a to bez ohledu na jejich věk. V té souvislosti ale nemohu nezmínit doporučení odborníků: kdo chce zůstat fit do pozdního věku, měl by stále trénovat. Aspoň občas.