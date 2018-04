Poradna: Spolužáci se vysmívají synovu starému mobilu a oblečení

Pracuji jako knihovnice a můj plat ta není zrovna závratný, můj manžel má stejnou profesi a nemůžeme si proto moc dovolit vyhazovat za drahé věci. Neřekla bych, že žijeme v nedostatku, ale nemáme a netoužíme po chytrých telefonech, drahé televizi nebo exotických dovolených. Rodiče tímto způsobem vychovali mě i mého manžela, díky tomu jsme spolu taky spokojeně již 15 let.

Jenže náš desetiletý Tadeáš za mnou dneska přišel po škole do knihovny a byl celý přešlý. Po cestě domů z něj nakonec vypadlo, že si spolužáci dělají legraci z jeho oblečení a telefonu. Vždycky jsme syna vychovávali k tomu, aby byl spokojen i s málem a zdálo se mi, že se nám to dařilo. Ale dneska se málem rozplakal, bylo vidět, že je mu to opravdu líto a je to pro něj nefér.

Bavila jsem se s ním o tom, že na věcech nezáleží a že opravdoví kamarádi se neposmívají a nesoudí podle oblečení a mobilu. Syna to ale moc neuklidnilo, je přesvědčený, že aby přežil ve třídě, musí nějak lépe zapadnout. Já bych mu ráda pomohla, jako to dělala moje maminka - šila mi krásné šaty, sukně a halenky, které mi spolužačky pak záviděly. Jenže syn a jeho kamarádi vyznávají zejména sportovní oblečení s výrazným logem, což synovi doma fakt nespíchnu. Napadlo mě tedy, že bychom mu k Vánocům mohli koupit lepší mobil. Jenže manžel s tím momentálně nesouhlasí, že se prý syn musí otrkat a zocelit, protože v životě to bude ještě drsnější.

Co myslíte vy? A jak bych měla syna podpořit, aby se s těmito nepříjemnými zážitky vyrovnal? Je to hodný a chytrý kluk, ale je pravda, že posledních pár týdnů se mi zdál trochu skleslý.



Tina



Odpověď odbornice:

Dobrý den, Tino, popisujete situaci, kdy je váš syn konfrontován s jedním z nároků dnešní doby, které navíc nejsou v souladu s tím, jak k tomu s manželem přistupujete. Nabízejí se různé cesty, kterými je možné tuto situaci řešit, ovšem je důležité, abyste s manželem byli ve shodě. Nejlépe ve shodě v přístupu, případně ve shodě v řešení, což pak nevylučuje to, že máte jiný přístup. Nelze označit jako správné či nesprávné jít cestou, kterou chce jít váš muž, či kterou zvažujete vy - tedy mobil zakoupit. Určitě je však důležité si za svým rozhodnutím stát a mít ho v souladu s tím, jaké hodnoty jako rodina i vy rodiče vyznáváte.



PhDr. Katřina Siveková Křižáková, psycholožka a rodinná terapeutka

Pokud se vám s manželem podaří domluvit, že i když máte jiný pohled na zakoupení telefonu či oblečení synovi, je možné se pro jedno z těchto rozhodnutí přiklonit, je to také prima zkušenost nejen pro vás, ale i pro vašeho syna. Ukážete mu, že je legální se v názorech v rámci rodiny neshodovat, ale je možné dojít k určitým kompromisům. Určitě se vyplatí sdílet se synem váš odlišný názor a postoj a nenechávat mu ho utajený či zamlžený.



K vaší otázce, jak syna podpořit ve vyrovnání se s nepříjemnými zážitky: pokud se vám nepovede sjednotit se s manželem v postupu a jako příliš konfliktní či kontraproduktivní by se ukázalo postupovat dle vaší představy, pokračujte v diskusi s Tadeášem o tom, jak to prostě cítíte vy a váš muž. Je zdravé se v době dětství a dospívání potýkat s nějakým nedostatkem a učit se, jak s tím nakládat. Hledat cestu například v čase stráveným se synem nebo v nějaké tvořivé činnosti, či klást důraz na hodnotu vzdělání, sportu atd.



Je pravděpodobné, že nějaký hmotný nedostatek zažije váš syn i jako dospělý muž a může se pak v takové chvíli obrátit ke své zkušenosti z dětství, kdy si nedostatek vykompenzoval nějakou zdravou činností či postojem. A pokud by se to nepovedlo v současné době zdravě vykompenzovat, neztrácejte naději, i takové situace patří k našemu životu proto, abychom se v době budoucí mohli k takovým zážitkům vracet a zpětně se z nich učit.

PhDr. Kateřina Siveková, psychoterapeutka centra Modré dveře

