Poradna: Dcera je šikovná na sporty, ale přelétavá. Máme to řešit?

Anežka je velice sportovně nadaná, chválili ji už od školky a samozřejmě jsem si toho všimla i já s manželem. Jdou jí všemožné míčové hry, vynikala na tanečcích a dalších kroužcích.

Anežka pro sport vždycky rychle vzplane - nechá se zapsat na kurzy, nakoupíme jí potřebné vybavení, ale její nadšení zase rychle ochladne. U ničeho zatím nevydržela déle než rok, a to kromě školkových a školních kroužků už chodila na gymnastiku, rokenrol, jízdu na koni, basket - a to je jí teprve dvanáct let. Vždycky celkem rychle ovládne základy a daří se jí, ale v tu chvíli ji to přestane bavit.

Nyní opět touží chodit příští rok namísto basketu na volejbal a já s manželem nevíme, jestli to máme dovolit. S trenéry ani se spoluhráčkami problémy nemá, ale vidíme, že na tréninky už nechodí tak nadšeně jako ze začátku roku.

Co byste nám doporučila? Máme ji nutit u něčeho vydržet? Nebo pořád dál zkoušet a doufat, že ji jednou něco chytne za srdce trvale?

Děkuji

Silvie

Odpověď odbornice:

Dobrý den, píšete, že Anežka má o sportovní aktivity celkově zájem a je pohybově nadaná, což je super, ale často mění typ aktivity. U většiny dětí je celkem běžné, že chtějí zkoušet a objevovat nové aktivity. Jedná se vlastně o něco, co by pro dceru mělo být odpočinkové a náplň volného času, tak si myslím, že je dobré dát pozor na to, aby se z toho nestala jen další povinnost vedle školy a třeba pomoci doma atd.



Jana Šnauerová DiS. , krizová interventka

Myslím, že ve výběru kroužků je dobré dát i na názor dítěte. Neříkám, že je dobré měnit aktivity hned, jak si dcera řekne, že ji to nebaví. Nicméně třeba je dobré se dohodnout, že dochodí zaplacený kroužek nebo dohraje jednu sezónu.

Samozřejmě další otázkou je, pokud se jedná o aktivitu, která vyžaduje nákup drahého vybavení – tam je na zvážení pokusit se vytvořit dohodu delšího setrvání, pokud dceři umožníte na takový sport začít chodit nebo zvážit výběr jiné aktivity. Třeba přechod z basketbalu na volejbal zase tak velký rozdíl asi není. Nucení k aktivitě většinou vede spíše k tomu, že člověka bavit přestane, než že by u ní vydržel. Ovšem tím neříkám, že není možné s dcerou o setrvání mluvit a zkoušet probrat různé možnosti a říci svůj názor.

Rozhodnutí je samozřejmě na Vás, ale pokud dcera bude mít o změnu sportu stále zájem, spíše bych doporučila vyjít jí vstříc. Píšete, že doufáte, že dceru něco chytne trvale. Možná je dobré zvážit, proč je pro vás nebo pro ni důležité, aby se trvale věnovala jednomu sportu? Je to snazší organizačně? Jde o možnost vyniknout a mít v nějakém sportu skvělé výsledky? Možná je pro dceru zajímavější učit se a zkoušet nové věci.

Jana Šnauerová, krizová interventka centra Modré dveře