Poradna: Prospěje sourozencům, když budou chodit do stejné školky?

Čtyřletá Alice se po prázdninách vrátila do školky, kde byla již loni spokojená a má tam kamarády a kamarádky. V tom žádný problém není. Vzhledem k finanční náročnosti dvou dětí jsme však s manželem usoudili, že je nevyhnutelné, abych se vrátila do práce alespoň na částečný úvazek. To znamená na dvě dopoledne v týdnu někam umístit i mladší Lindu.

Bohužel do školky, kam chodí Alice, nepřijímají děti mladší tří let a rozhodně prý nemohou udělat výjimku ani pro sourozence.

Co je lepší řešení?

Protože se snažíme Alici vést ke zodpovědnosti a starání se o sestru, je zvyklá jí pomáhat a také o tom od nás s manželem dost často slyší. Jakmile Alice zaslechla, že by Linda měla taky chodit do školky, tak nám neustále vykládá, jak by s ní ráda chodila do stejné školky a jak jí bude pomáhat se vším možným.

Máme starší dceru vytrhnout ze známého prostředí proto, aby si mohla dvě dopoledne týdně strávit s mladší sestřičkou? Anebo je podle vás lepší je prozatím rozdělit? Nebylo by to tak navždy, po třetích narozeninách by Linda mohla přestoupit do Aliciny školky.

Zajímal by nás názor někoho nezaujatého, s manželem už to omíláme stále dokola a nejsme z toho úplně moudří.

Děkuji

Marcela

Odpověď odbornice:

Dobrý den paní Marcelo. Je moc fajn, že pečlivě zvažujete, co by pro Vaše děti bylo nejvhodnější.

PhDr. Helena Schejbalová

Ani jedna z vámi navrhovaných variant není nijak výrazně horší, nebo lepší. Asi bych se nad celou situací zamyslela z dlouhodobější perspektivy. Píšete, že za rok by mohly obě dívky již chodit spolu. V případě, že by nyní Alice přestoupila, tak se bude za nějakou dobu opět vracet. To mi přijde zbytečné, děti mají rády neměnnost prostředí, určité zvyklosti, řád i svoje místo v kolektivu vrstevníků.

Některé školky mají třídy rozdělené podle věku dětí, jiné jsou spíše rodinného charakteru a pospolu jsou děti maličké i předškoláci. Jak to je ve školce, kam Lindu vezmou? Je možné, že by se děvčata stejně nepotkávala.

Pokud se však nakonec rozhodnete pro variantu přestupu starší dcery (například z důvodu náročnosti vozit každou dívku na jiné místo), nemyslím si, že by to mělo mít pro jejich další vývoj nějak ohrožující charakter.

Helena Schejbalová, klinická psycholožka centra Modré dveře