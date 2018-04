Na dceřině Facebooku našla erotické zprávy. Čtenářka váhá, co má dělat

S Martinou v jejích třinácti letech nejsou žádné problémy, dobře se učí, chodí hrát basket a stejně jako všechny její vrstevnice je v každé volné chvilce přisátá na mobil, tablet nebo počítač. Nedávno ale odešla se psem ven a nechala si zapnutý Facebook. Nevydržela jsem zvědavostí a podívala se, s kým si pořád píše.

K mému velkému překvapení to byl nějaký devatenáctiletý David, který podle svého profilu bydlí několik set kilometrů od nás. Obsah zpráv mě ale opravdu šokoval . Nejenom, že spolu flirtovali, ale psali si otevřeně sexuální zprávy o věcech, co bych ani nečekala, že má dcera zná.

Dceři jsem nic neřekla a jenom jsem se snažila ujistit, že se s nikým z internetu jen tak nesejde . Nemůžu to dostat z hlavy a nevím, jestli bych jí prostě neměla říct na rovinu, že jsem to četla a je to podle mě přes čáru? Na druhou stranu se bojím, že by se urazila a přestala by mi věřit.

Prosím poraďte, co mám dělat.

Kamila

Odpověď odborníka: I rodiče mohou přiznat chybu

Přemýšlím nad tím, co vás trápí více a co chcete a potřebujete řešit. Píšete, že jste neudržela zvědavost a vstoupila jste do korespondence své dcery. K tomu jste byla šokovaná obsahem zpráv, které si mezi sebou vyměňovali.

U první oblasti se obáváte ztráty důvěry u své dcery Martiny. Přes toto téma se ale nemáte šanci dostat k tématu druhému. Je samozřejmě na vás, jakou cestu volíte, pokud s ní ale chcete řešit i otázku informací, které Martina s kamarádem na sociálních sítích sdílela, první oblasti se nevyhnete.

PhDr. Kateřina Siveková Křižáková

Obáváte se, že vám přestane důvěřovat, když jí sdělíte, že jste prohlížela její korespondenci. Je velmi pravděpodobné, že se dcera bude zlobit, ovšem můžete jí nabídnout i vysvětlení, které pro ni do budoucna může být důležité. A to je, že kromě toho, že jste máma, tak jste i člověk, který občas dělá chyby, které toho druhého mohou zranit a že jste ochotná za to nést zodpovědnost. K tomu patří i omluva za tyto kroky. A poté znovunastavování důvěry.

Dá se předpokládat, že se bude zlobit, ale možná po vyprchání emocí váš přístup ocení. A protože kroky rodičů mají vliv nejen v tu aktuální chvíli, ale mohou se nás dotýkat po celý náš život, může se k ní podobná situace vrátit třeba v partnerském vztahu nebo až sama bude mámou.

Druhé téma vašeho dopisu je médium, které ke své korespondenci Martina zvolila. Zde vidím jako velmi vhodné dceři vysvětlit, že na sociálních sítích může potkat mnoho podvodníků, kteří se mohou vydávat prakticky za kohokoliv a informace mohou velmi zneužít, včetně sexuálního sebeukájení se. Mnoho mladých lidí si neuvědomuje, že to, co vloží do „rukou“ Facebooku, již nenáleží jenom jim, ale druzí s tím mohou dělat prakticky cokoliv.



Vysvětlete jí nebezpečí sociálních sítí

Poučte ji o tom, že i když to na Facebooku vypadá jinak, může si s ní psát třeba soused, který může informací, že je sama doma, zneužít. Takže když na sociálních sítích píše o sobě, neměla by vkládat informace o tom, jak se jmenuje, kde bydlí, kam chodí do školy a podobně. Velmi rizikové je pak posílání fotografií, které by mohly mít erotický charakter. Opět je to materiál, který druhá strana může kdykoliv použít ve svůj prospěch a pod výhrůžkou zveřejnění vyžadovat další a další fotky, které již mohou být výrazně rizikovější ve střetu se zákonem.



Rodinná poradna Trápí vás obtíže při výchově dětí? Ocitla se vaše rodina v těžké sociální situaci a nevíte, jak z ní ven a kdo vám může pomoci? Dotazy posílejte na ona@idnes.cz s heslem Rodinná poradna. Vaše příběhy budou zpracovány redakcí a zodpovězeny, je možné je anonymizovat.

Na jednom sezení s rodiči, týkající se problematiky sociálních sítí, jsem vyslechla zajímavou zkušenost, která pro vás možná bude užitečná. Rodiče se potýkali s podobnými obtížemi kolem sociálních sítí, až spolu s dcerou sedli, vytvořili společně umělý profil mladého muže se zajímavou fotografií a oslovili několik dalších děvčat na Facebooku. Do týdne měli přes padesát „přátel“, se kterými si neexistující mladík domlouval rande a od korespondujících děvčat se dozvěděl tolik informací, že na polovinu z nich by mohli v tu chvíli zazvonit u domu. Poté od experimentu odstoupili a děvčatům na Facebooku se omluvili. Pro jejich dceru to byla velmi zajímavá lekce.

Další téma, o kterém se zmiňujete, jsou sexuální zprávy o věcech, o kterých jste ani netušila, že je zná. Děti se v dnešní době dostávají k informacím celkově mnohem snáz než jejich rodiče či dokonce prarodiče. Co se nedozví do kamarádů ve škole, snadno si vyhledají na internetu. Ve třinácti letech se již dospívající děti pídí po informacích o sexualitě všemi možnými kanály.

Pokuste se toto téma otevřít vy sama, možná pak nebude mít takovou potřebu se doptávat u druhých i s rizikem zkreslených nebo dokonce mylných informací. Pokud s tím máte potíže, nabídněte Martině formu jejího doptávání se, případně požádejte někoho z vašeho okruhu rodiny či kamarádek, ke komu má Martina důvěru, jestli by s ní téma sexuality neprobíral.

Pokud si nebudete jistá v tom, co a jak s Martinou probírat a nadále vás to bude trápit, doporučuji navštívit rodinného poradce či terapeuta a krok po kroku s ním probrat to, co chcete a jak to chcete s Martinou řešit. V závěru musím ocenit, že i přes chybu, kterou jste udělala vstupem do jejího soukromí, máte v popředí starost o Martinu.

Kateřina Siveková Křižáková, rodinná, párová i individuální psychoterapie centra Modré dveře

Kontrolujete aktivity svých dětí na sociálních sítích, nebo věříte jejich opatrnosti? Podělte se o své zkušenosti s ostatními v diskusi.