Poradna: Od narození miminka s manželem nemáme sex

Ještě během těhotenství byl náš sexuální život v pořádku, ale porod skončil neplánovaným císařským řezem. Pak už šlo naštěstí všechno zase podle plánu a všechno se hojilo, jak mělo, a miminko bylo zdravé.

Celé šestinedělí jsem na sex neměla ani pomyšlení a doktor to navíc ani nedoporučoval, takže to nenapadlo ani manžela. Ten se navíc snažil být ohleduplný s ohledem na to, že jsem po operaci. Když mi pak ale doktor řekl, že už jsem v pořádku a můžu se s manželem opět milovat, tak jsme to jednou zkusili. Bylo to docela nepříjemné a nedopadlo to ani podle mých, ani manželových představ.

Od té doby to manžel několikrát navrhl, ale raději jsem ho uspokojila jinak. Představa sexu mě čím dál tím víc děsí. Bojím se, že mě nějak špatně sešili, že se mi potrhají jizvy, že už nikdy nebudu vzrušená a sex tím pádem nebude stát za nic. Vidím, že manželovi to začíná vadit, i mně to chybí, ale nedokážu se přimět to zkusit znova.

Co mám dělat?

Patricie

Odpověď odbornice:

Dobrý den, Patricie. Popisujete problém, který po porodu řeší mnoho žen a určitě je dobré mu věnovat pozornost. Často za to můžou tělesné proměny, únava, hormonální změny způsobené kojením (hormon prolaktin, podílející se na tvorbě mateřského mléka, snižuje chuť na sex), nebo vyrovnávání se s novou rolí. Důvodů může být opravdu mnoho a většině párů se časem, trpělivostí a otevřenou komunikací podaří intimní život obnovit.

Píšete, že jste půl roku po porodu, vše na fyzické úrovni je vlastně v pořádku, a zároveň máte ze sexu obavy. V dotazu uvádíte dvě oblasti problémů, které vás trápí. Popisujete strach z potrhání jizev – to je vhodné konzultovat s lékařem, abyste měla jistotu, že je vše správně zahojené. Nebojte se mu své obavy sdělit, i když vám dříve řekl, že je vše v pořádku.

Bc. Eva Vačurová, krizová interventka a terapeutka

Dále uvádíte obavy z toho, že vás sex nebude vzrušovat. Možná vás v tom utvrdil jeden pokus, který nedopadl přesně podle vašich představ. Určitě je o tomto tématu vhodné mluvit s manželem. Jinak nebude vědět, co za vaším odmítáním stojí. Zkuste popsat, co byste potřebovala vy, a zjistit, co váš manžel. Společně pak můžete hledat řešení – například začít objetím, které nebude mít žádný sexuální podtext. Nebo k uspokojení můžete dočasně používat jiné techniky.

Obecně se doporučuje začínat delší předehrou, vlivem hormonů u některých žen dochází k nedostatečnému zvlhčování vaginy a potřebují více času (než před porodem), aby cítily vzrušení a sex pro ně nebyl, v některých případech, až bolestivý. Někdy je proto namístě vyzkoušet lubrikační gely. Někteří sexuologové doporučují začít s polohou, kdy je žena nahoře a může tak situaci více ovlivňovat. K pocitu bezpečí může přispět domluva, že v milování budete pokračovat pouze tehdy, budete-li se cítit oba příjemně. Můžete si říct, že se nic neděje, když to hned napoprvé nebo napodruhé nedopadne.



Pokud budete se svým manželem otevřeně mluvit o tom, co se ve vás odehrává, přispěje to k většímu porozumění mezi vámi a budete se moci lépe uvolnit, budete vědět, že ať to dopadne jakkoliv, bude to v pořádku. Můžete se znovu opatrně poznávat, vzít to jako cestu k znovuobjevení vaší sexuality. Zkuste si nedělat představy o tom, jak by co mělo probíhat, ale žít přítomným okamžikem „tady a teď“ a nechat se vést pohnutkami, které přijdou.

Je správné, že situaci řešíte. A pokud by se stalo, že přes veškerou vaši společnou snahu se vám nepodaří sexuální život obnovit, je možné vyhledat odbornou pomoc – podle povahy problému psychoterapii či sexuologickou poradnu.

Držím vám palce a věřím, že společně najdete způsob, jak situaci vyřešit a mít sex, který vás oba bude těšit a vzrušovat.



Eva Vančurová, sociální pracovnice a krizová interventka centra Modré dveře