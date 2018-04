Poradna: Syn se rozvádí se snachou, uvažují nad rozdělením dětí

Rodinná poradna Trápí vás potíže při výchově dětí? Ocitla se vaše rodina v těžké sociální situaci a nevíte, jak z ní ven a kdo vám může pomoci? Dotazy posílejte na ona@idnes.cz s heslem Rodinná poradna. Vaše příběhy budou zpracovány redakcí a zodpovězeny. Je možné je anonymizovat.

Stojím samozřejmě na straně svého syna, i když vím, že není bez chyb. S manželkou mají dvě úžasné děti, pětiletého Vašíka a dvouletou Terezku. Před rokem se ale začali hodně hádat a teď už mají podanou žádost o rozvod. Stále spolu ještě bydlí, protože se nejsou schopni dohodnout na péči o děti. Můj syn chce střídavou péči, což jeho manželka odmítá. Namísto toho navrhuje děti rozdělit, že by syn vychovával vnuka a snacha vnučku.



Můj syn je tak zoufalý, že přijde o pořádný a pravidelný kontakt s oběma dětmi, že to dokonce zvažuje. Svůj názor na to jsem mu řekla, ale domluvit se musí oni, ne já. Co si o takové variantě myslíte? Sourozenci by se přece neměli rozdělovat...

Co můžu dělat pro to, aby děti rozvod zvládly co nejlépe? Jak jim to mohu aspoň jako babička usnadnit?

Děkuji za radu,

Helena

Odpověď odborníka:

Dobrý den Heleno, píšete o své obavě o vaše vnoučata, Vaška a Terezku, která pramení z toho, jak váš syn a vaše snacha uvažují nad tím, kdo a jak bude po rozvodu vychovávat jejich děti.



Mgr. Honza Kaňák z terapeutického centra Modré dveře

Dříve, než vám nabídnu vlastní pohled na vámi položené otázky, rád bych vám za sebe poděkoval, že se zajímáte nejen o svého syna, ale také o svá vnoučata. Byť vás neznám, z vašeho dotazu odhaduji, že je máte ráda a že se zajímáte o to, jak se mají. Zároveň si říkám, že i pro vás může být situace náročná a nelehká. Pokud byste chtěla nejen o vašich otázkách mluvit více (ale třeba také o tom, jak vám ve všem je), můžete se obrátit na linky důvěry pro dospělé (kontakty je možné najít zde):

Pokud mírně upravím vaše otázky, ptáte se na to:

jak lze hodnotit střídavou péči a

jak lze hodnotit variantu rozdělení sourozenců a

co vy, jako babička, můžete pro vnoučata udělat.

Nejprve budu reagovat na vaši první otázku. Na střídavou péči nejsou jednotné názory. Někteří na této variantě oceňují to, že jsou děti zhruba ve stejném kontaktu s oběma rodiči, že střídavá péče vede k menším konfliktům mezi rodiči, že je to právo dítěte si vybrat, s kým z rodičů chce být a jak často.



Jiní a já se k jejich názoru přikláním, se na střídavou péči dívají skepticky. Zdůrazňují, že děti přichází o jeden domov (v České realitě se často stěhuje z jednoho bytu do druhého), nemusí se pak dobře orientovat ve světě a v pravidlech a z hlediska podmínek pro zdravý vývoj osobnosti, je to varianta nevhodná, zvláště pro mladší děti. Vaše vnoučata jsou malá, tuto variantu bych neupřednostňoval.

Co se rozdělení sourozenců týče, tak k této variantě panuje víceméně shodný postoj: pokud to není nezbytně nutné, tak sourozence nikdy nerozdělovat. Většinou dochází k tomu, že děti přemýšlí, proč nemohou být spolu, jak si který rodič které dítě vlastně vybral atp. Většina sourozenců vnímá takové rozdělení jako další těžkou ránu po tom, co přišli o jistotu toho, že mají k dispozici doma rodiče oba.

Vy, jako babička, můžete nabídnout to, co asi již nabízíte. Prostor pro hraní, povídání si, pro to, že se s vámi vnoučata cítila jako s babičkou. Nevím, jak obvykle trávíte čas s vnoučaty, ale obecné doporučení, co pomáhá dětem zvládat rozvod, je (kromě jiného), také to, že se jim co nejméně mění režim, na který byly zvyklé. Tedy, pokud měly nějaké kroužky, měly by na ně chodit dál, pokud byly zvyklé trávit nějaký čas s příbuznými, měly by ho tak trávit i nadále, pokud to jde. Jako babička jim tedy můžete pomoci tím, že s nimi budete trávit čas, tak jako doposud a necháte jim prostor pro to, aby s vámi mluvily o tom, co je napadá, jak se cítí. O rozvodu se doporučuje začít s dětmi mluvit (jako prarodič), až když o tématu začnou děti mluvit samy. Vhodné je také neočerňovat žádného z rodičů, což píšu spíš jen pro úplnost.

Přeju vám i vnoučatům a jejich rodičům, abyste tímto náročným obdobím prošli co nejlépe to je možné.

Mgr. Honza Kaňák, psychoterapeut a krizový intervent centra Modré dveře