Poradna: Čtyřletý syn má stále ruku v kalhotách a hraje si s přirozením

Vychovávám Lukáše sama, jeho otec mě opustil ještě v těhotenství. Vydatně mi pomáhá moje maminka a sestra, ale v nejbližší rodině nemáme žádného chlapa, táta umřel již dávno a sestra je zatím svobodná. Což mi běžně nevadí, ale v otázkách ohledně pindíka to je pro mě složitější. Přes počáteční neúspěchy jsme zvládli čůrání ve stoje a další klučičí speciality, na které jsem já ani další ženy v rodině nebyly zvyklé.

Rodinná poradna Trápí vás obtíže při výchově dětí? Ocitla se vaše rodina v těžké sociální situaci a nevíte, jak z ní ven a kdo vám může pomoci? Dotazy posílejte na ona@idnes.cz s heslem Rodinná poradna. Vaše příběhy budou zpracovány redakcí a zodpovězeny. Je možné je anonymizovat.

Teď ale Lukáš asi přišel na to, že když si sahá na pindíka, je mu to příjemné. Už od léta má neustále ruku v kalhotách (v létě to bylo jednodušší, obzvlášť u vody), i přes moje napomínání. Vysvětluji mu, že na pindíka si saháme jenom když se myjeme, na záchodě a případně v soukromí, ale zatím to k žádnému zlepšení nevede.



Jak moc podrobně to mám řešit?

Už si toho všimla i paní učitelka ve školce a je otázka času, než se mu někdo ze starších dětí začne smát, protože v tom uvidí něco sexuálního nebo jiného.

Mluvili jsme už trochu se synem o sexu a dětech, ale moc si neumím představit, že mu v jeho věku budu vysvětlovat, co je to masturbace. Taky se bojím, že když budu moc zdůrazňovat, že se to nedělá, tak bude mít sexualitu do budoucna spojenou se studem.

Co bych podle vás měla dělat?

Linda



Odpověď odbornice: Připomínejte synovi, co se kde hodí dělat

Dobrý den Lindo, mohu vás ubezpečit, že podobné téma řeší více rodičů. Kolem čtyř let věku totiž děti procházejí fází objevování pohlavních orgánů. Nemyslím, že je Lukášova činnost příliš závadná, určitě jste postupovala velmi dobře.

PhDr. Andrea Hlubučková

Objevovat své tělo je jeho vývojovým úkolem, na druhou stranu se učí vrůstat také do společnosti. Tedy učí se rozlišovat, co je společensky přijatelné a co ne, co se dělá před lidmi a co ne. Můžete ho učit, že sahat na pindíka si může soukromí, třeba večer v postýlce, ale ve školce ne, ne před lidmi. Je důležité, abyste v něm nebudila pocity viny, ale jasně odlišovala, co kam patří.

Bohužel dětem je potřeba tyhle věci pořád připomínat, nesoustředí se na zákazy a zapomínají. Když se situace zopakuje třeba v obchodě nebo na návštěvě, můžete mu už jen říci „Lukáši, ruku“, vytáhnout mu ji a držet ho za ni. Tím ho nezostudíte, ale nenápadně mu připomenete svůj zákaz.

Ještě malou poznámku ke studu: stud je ve vztahu k sexualitě funkční, vykazuje sexualitu do intimní oblasti. A je jen potřeba hlídat si míru studu: ne moc, aby neměl bloky v sexuální oblasti, a ne málo. To je váš rodičovský úkol, je nelehký, ale který rodičovský úkol je lehký?

Andrea Hlubučková, psycholožka centra Modré dveře