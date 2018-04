Poradna: Mému příteli vadí, že chodím před svými dětmi nahá

Mám sedmiletého syna a čtrnáctiletou dceru z prvního manželství. S manželem jsme se tehdy potkali na nuda pláži, takže náš přístup k nahotě byl vlastně skoro stejný – připadá nám normální. Jenže manželství se bohužel z jiných důvodů rozpadlo a já jsem zůstala s dětmi sama, i když s tatínkem se nadále vídají a jezdí za ním na víkendy.

Loni v zimě jsem potkala moc fajn muže, se kterým je mi dobře a od jara se občas viděl i s mými dětmi. V létě jsme jeli na společnou dovolenou a od té doby se s přítelem přeme právě o nahotu. Na nuda pláže jsme na dovolené nechodili, protože je to mojí dceři nepříjemné, což respektuji a rozhodně ji nebudu v jejím složitém věku nutit se někde svlékat. Přítele ale doslova šokovalo, když jsem po společném apartmánu chodila před dětmi nahá. Udělala mi přednášku o morálce a já se nestačila divit. Podle jeho názoru to není pro děti vhodné, abych se před nimi takhle „producírovala“. Jsou to ale moje děti, tak co by je mělo pobuřovat na těle, co je odnosilo, porodilo a kojilo?

S přítelem jsem debatu ukončila, ale trochu to ve mně začalo hlodat. Před dětmi chodím občas nahá i doma, i oni se přede mnou nebo exmanželem nijak extra nestydí (ale před cizími lidmi i před mým přítelem ano). Myslíte si, že je to opravdu nevhodné, anebo je můj nový přítel přecitlivělý?

Děkuji za odpověď



Josefína

Odpověď odbornice:

PhDr. Katřina Siveková Křižáková, psycholožka a rodinná terapeutka

Josefíno, dobrý den, jestli je vhodné či nevhodné, abyste před dětmi chodila nahá, stojí na tom, jak jste dětem nastavila (i s bývalým manželem a otcem dětí) kulturu nahoty. Vhodnost či nevhodnost je ale nyní důležité posuzovat i s ohledem na to, jak to vnímá váš současný partner, který s tím vůbec nesouzní. Protože vaše děti a tím potíž nemají, pokusme se podívat na možnou alternativu změny.



Někdy v partnerství děláme ústupky proto, že se nedokážeme naladit na stejnou vlnu s tím druhým. Možná vede cesta skrze delší prostor a trpělivost ve vysvětlování partnerovi a je možné, že vás čeká ústupek před dětmi chodit alespoň ve spodním prádle. Pokud by tento ústupek nebyl pro vás zásadní a nebyl by v rozporu s tím, co jste učili své děti o nahotě, byl by realizovatelný? Tak jako vaše dcera změnila svůj postoj k nahotě a nyní ji vnímá jako něco, co před cizími chce chránit, i vy máte právo na změnu.



Tím, že měníme své chování, můžeme ukázat mimoděk svým dětem, že je někdy důležité některé ze svých potřeb kvůli partnerství změnit, pokud to není v rozporu se základními potřebami člověka.

Kateřina Siveková, psychoterapeutka centra Modré dveře

