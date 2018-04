Poradna: Syn si letos nepřeje od Ježíška vůbec nic

Honzíkovi je osm, je nejstarší z našich tří dětí a jako první tak začal mít různé pochybnosti ohledně Ježíška. Loni to dopadlo tak, že byl zklamaný, protože nedostal auto, které si přál. Nenapsal ho totiž do dopisu Ježíškovi, prý si ho jenom přál v duchu a Ježíšek by to přece měl vědět.



Rodinná poradna Trápí vás potíže při výchově dětí? Ocitla se vaše rodina v těžké sociální situaci a nevíte, jak z ní ven a kdo vám může pomoci? Dotazy posílejte na ona@idnes.cz s heslem Rodinná poradna. Vaše příběhy budou zpracovány redakcí a zodpovězeny. Je možné je anonymizovat.

Snažila jsem se o tom s ním mluvit, stejně jako manžel. Nakonec se mě přímo zeptal na existenci Ježíka a já mu řekla pravdu. Domluvili jsme se, že kvůli mladším sourozencům budeme s Ježíškem pokračovat jako předtím.

Jenže letos Honzík do dopisu napsal: Milý Ježíšku, přeji si, abys mi nic nenosil. Teď jsme s manželem zmatení a nevíme, co dělat. Babičky a tetičky samozřejmě už dávno nějaké dárky mají a my něco taky. On z nich nakonec Honzík určitě bude mít radost, občas to s ním tak bývá. Nebo bychom měli akceptovat jeho přání a nechat ho pod stromečkem s prázdnýma rukama, zatímco budeme všichni rozbalovat dárky?

Děkuji za váš názor

Petra



Odpověď odbornice:



Petro dobrý den. Popisujete situaci, kdy syn byl loni zklamaný, protože nedostal auto, jež si přál a vznikla diskuse nad existencí faktu, že Ježíšek ne/nosí dárečky. Nerozumím tedy tomu, proč letos psal dopis Ježíškovi, když nyní na něj nevěří, proč nepsal dopis mamince, tatínkovi a jeho dalším blízkým. Hovořili jste před tím psaním dopisu, k čemu slouží? Že je to návod pro vás, rodiče? Přemýšlím, jak mohl rozumět tomu, že píše dopis někomu, kdo pro něj v určité oblasti (dávání dárků), ztratil existenci.



PhDr. Katřina Siveková Křižáková, psycholožka a rodinná terapeutka

Možná cesta nastavení faktu, že Vánoce mohou být nejenom křesťanským svátkem a na něj navazujícími tradicemi, ale že je to kouzelný prostor, kdy se rodina může sejít celá, v klidu, kdy se mezi sebou rodina může obdarovávat hezkými věcmi, které vyrobili nebo koupili pro někoho z lásky. Jestliže již letos tento postup nestihnete, určitě nic nezkazíte tím, že se s ním posadíte a vysvětlíte mu, že mu jeho blízcí prostě pořizují dárky, aby měl radost a i to je přece úžasná věc.



Také si asi dlužíte vysvětlení, proč ty dárky nechce, možná je to trest Ježíškovi za fakt, že dárky nenosí, nebo je to trest pro vás samotné, možná se někde uvnitř zlobí a sám neví na co. Určitě o celé situaci s ním hodně mluvte, nenechávejte ho samotného jeho dohadům a fantaziím. Ostatně pokud syn nechce, aby mu dary nosil Ježíšek, tak to nevylučuje, že by mu je mohli dávat jeho blízcí… A to nejdůležitější: zdůrazňujte, jak ho máte rádi a jak je pro vás důležitým on, jeho radost, jeho svět. Moc držím pěsti.

PhDr. Kateřina Siveková Křižáková, psychoterapeutka centra Modré dveře