Poradna: Dcera si vymýšlí báchorky, mám to nějak řešit?

Saša je hodně veselá a společenská holčička a ráda je středem pozornosti, byla taková odmalička. S manželem jsme se jí vždycky hodně věnovali, oba dva máme taky rádi ruch a společnost a často k nám domů chodí i kamarádi se svými dětmi.

Saša chodí pravidelně na moderní gymnastiku, kde se jí moc líbí právě proto, že je na závodech středem pozornosti a trenérka ji chválí. A strašně ráda se svými úspěchy chlubí spolužačkám ve škole.

Celebrity, policie i hasiči u nás doma

Na posledních třídních schůzkách jsem se ale dozvěděla od učitelky, že Saša vykládá spolužačkám různé historky z našeho rodinného života - všechny jsou ale smyšlené! Třeba jak u nás doma byla nějaká celebrita, jak tam zasahovala policie nebo hasiči nebo jak jsme jeli na dovolenou někam do Karibiku. Učitelka mi převyprávěla několik šílených příběhů, co moje dcera o nás šířila a řekla mi, abych si s ní promluvila.

Když jsme to s manželem a dcerou řešili, nebyla nám k tomu schopná nic moc říct, prý to byla jenom taková legrace. Že ji to tak napadlo v tu chvíli a jenom to tak rozvíjela dál. Vůbec si neuvědomovala, že je to lhaní a to nás s manželem dost překvapilo. Po rozhovoru slíbila, že si na to dá pozor. Zjistili jsme ale včera, že podobné nesmysly říká i kamarádkám z gymnastiky.

Proč si myslíte, že by to mohla říkat? Snaží se být zajímavější před kamarády? Anebo je to nějaká normální vývojová fáze?

Štěpánka

Odpověď odbornice:

Štěpánko, vaše starost je pochopitelná, vždy, když je člověk nějak odlišný, vzbuzuje to pozornost, někdy i obavy. A ty mohou být oprávněné. Vybalancovat oprávněné obavy a přehnanou úzkost je časté téma mnoha rodičů.



PhDr. Kateřina Siveková Křižáková, psycholožka a rodinná terapeutka

Z toho, co píšete, se zdá, že je vaše dcera dítě, které svět tvoří kombinací reality a fantazie. Všeobecně platí, že čím menší dítě, tím větší svět fantazie a neschopnosti odlišovat realitu od tohoto světa. Jako všeobecně vhodný postup se jeví pátrat po potřebě „lhát“. Může jít nejen o fantazijní svět, ale také o prostředek, jak na sebe upoutat pozornost, vyniknout. Trpělivě rozklíčovávejte, o co jde Saše, na realitu ji upozorňujte, ale pokud jde skutečně o fantazii, netrestejte ji.

Možná právě rozklíčovávání může být to nejsložitější pro vás rodiče. Mohli byste vyhledat odborníka, který by mohl napomoci lepší orientaci v tom, proč Saša lže – nebo je jen její svět plný paralelních světů. Postupy, jak jednat v obou případech, jsou odlišné.

Než to ale vypátráte, nic nezkazíte, pokud Sašu budete upozorňovat na to, že realita je odlišná. A pokoušet se nastavovat „zrcadlo“, to znamená hovořit s ní o tom, co si myslí, že její povídání může vytvořit u druhých za dojem. Držím pěsti, ať se vám daří prozkoumávat, o co jde vaší dcerce a ať s tím dokážete adekvátně naložit.

Kateřina Siveková Křižáková, rodinná terapeutka centra Modré dveře