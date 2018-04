Syn nechce chodit na víkendy k otci, ten viní mne, píše čtenářka Vanda

S manželem jsme se rozešli před půl rokem kvůli jeho nevěře, už se to nedalo udržet, úplně jsme se odcizili a začali se hodně hádat. Snažili jsme se tomu vyhýbat před synem, ale samozřejmě mu neuniklo, že se něco děje.



Rodinná poradna Trápí vás obtíže při výchově dětí? Ocitla se vaše rodina v těžké sociální situaci a nevíte, jak z ní ven a kdo vám může pomoci? Dotazy posílejte na ona@idnes.cz s heslem Rodinná poradna. Vaše příběhy budou zpracovány redakcí a zodpovězeny, je možné je anonymizovat.

Manžel se pak odstěhoval a dohodli jsme se na tom, že si ho bud brát každý víkend, aby s ním neztratil kontakt. Během týdne mu taky volá.

Já s ním moc nekomunikuji, ale před Viktorem o něm nikdy nemluvím ošklivě a nevyjadřuji se nijak negativně, nechci, aby se ho dotýkaly naše problémy.

Jenže Viktor se nezdá z návštěv u táty nadšený. Manžel si myslí, že ho doma pomlouvám a přemlouvám syna, aby k němu nechodil. To ale opravdu není pravda a já nevím, co s tím mám dělat. Přeji jim hezký vztah, ale pokud by se syn začal nějak fyzicky vzpírat, tak si neumím představit, jak bych ho někde nechala proti jeho vůli.

Co mám dělat?

Vanda

Odpověď odborníka: Ptejte se syna na jeho pocity

Dobrý den,

Mgr. Honza Kaňák

jednak jsem přemýšlel nad tím, jak moc můžete se svým synem mluvit, jednak o tom, co je u táty jinak, a taky o tom, co se stalo mezi ním a vámi a co to znamená pro něj. Můžete se Viktora zeptat, co je jinak, co se mu u táty teď nelíbí, co prožívá. Můžete s ním mluvit i o tom, co by chtěl jinak, co by potřeboval a společně hledat způsob, jak to tátovi říct: jestli mu to zvládne říct sám, anebo jestli mu to máte dát vědět nějak vy.



I když nemluvíte o jeho tátovi nijak ošklivě, může Viktor ledacos vycítit z emocí, prožitků. Můžete si s Viktorem i popovídat o tom, jak prožívá současnou situaci rozchodu. Možná se zlobí, možná má strach, neví, co a jak teď dělat. Ukazuje se jako užitečné s dětmi mluvit o tom, že se něco děje mezi mámou a tátou a že to zároveň neznamená, že ho přestáváte mít rádi, nebo že už nebudete jeho máma a táta, i když nejste spolu.



Také jsem si při čtení dotazu říkal, že jste našli sílu společně komunikovat o Viktorovi. Napadlo mě, jestli je pro vás možné s manželem mluvit o tom, jestli taky on nepozoruje nějaké změny během kontaktů se synem. Pokud by nic z toho nebylo možné, nebo jste to již zkoušela a nezabralo to, či pokud by se situace blížila tomu, čeho se obáváte – tedy, že se bude Viktor fyzicky vzpírat, můžete se obrátit na rodinné poradny.



Do hry totiž také vstupuje to, že i váš manžel má právo syna vidět a podílet se na výchově. Obrátit se můžete i na Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, kde vám mohou základní poradenství a podporu poskytnout také.

Honza Kaňák, psychoterapeut centra Modré dveře