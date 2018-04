Syn nechce jít na vysokou, jsme s manželem v šoku. Jak mu změnit názor?

Rodinná poradna Trápí vás obtíže při výchově dětí? Ocitla se vaše rodina v těžké sociální situaci a nevíte, jak z ní ven a kdo vám může pomoci? Dotazy posílejte na ona@idnes.cz s heslem Rodinná poradna. Vaše příběhy budou zpracovány redakcí a zodpovězeny. Je možné je anonymizovat.

Filip je náš nejmladší syn a vždycky byl tak trochu rebel. Dělal různé vylomeniny ve škole, načapali ho, jak kouří a podobně, většinou to ale byly klukoviny a snaha se předvést. Do školy se nikdy nijak moc nepřipravoval, ale přesto se dostal na gymnázium jako jeho starší bratr, a zatím se jakžtakž protlouká.



Už to sice dospělo i k reparátu z chemie, ale ten nakonec udělal. Z češtiny a angličtiny ale má třeba jedničky, i když se neučí, rád ale čte v obou jazycích. Rozhodně není hloupý, ale když ho něco nebaví, neumí se k tomu donutit.

Studium je u nás tradice

Nedávno jsme se s Filipem asi po tisící snažili promluvit o škole a jejím významu pro život. Odzbrojil nás tím, že stejně nechce jít na vysokou školu, že půjde radši rovnou někam vydělávat peníze. Já z toho byla celá špatná, sama přednáším na vysoké škole a nechápu, proč by tak chytrý chlapec nestudoval dál.



Manžela to taky trápí, u něj v rodině všichni chodili na vysokou školu a vzdělání vždycky považovali za základ. Přejeme si pro Filipa hezkou budoucnost a vysokoškolské vzdělání mu ji zajistí. Jeho bratr již studuje práva a věřím, že pro Filipa by to taky nebyl problém.

Jak máme syna přesvědčit o tom, že čas strávený studiem není promarněný? Díky u každou radu

František a Jarmila

Odpověď odborníka: Pojmenujte své obavy

Jarmilo a Františku, dobrý den, podle popisu se Filip jeví, že je to hoch, který potřebuje jít svou cestou, což by mohlo znamenat, že si potřebuje sám ochutnat chuť úspěchu, ale i pádů. Mohlo by to vysvětlit, proč, když je tak chytrý, nechce jít studovat vysokou školu.

Pokuste se zvážit variantu, co by pro vás znamenalo, že Filip na vysokou školu nyní nepůjde, což by v reálu mohlo znamenat, že by se měl začít sám živit, tedy chodit do práce, přispívat na bydlení a stravu či na další domácí provozní náklady. Občas se stává, že studenti při ranním vstávání v 5 hodin na směnu svůj názor změní a chtějí pak studovat už jen z toho důvodu, aby si jednou svou práci mohli vybírat.

PhDr. Kateřina Siveková Křižáková

Nahlížet na takovou cestu vlastních dětí nemusí být jednoduché. Vám jako rodičům doporučuji zamyslet se, co pro vás znamená studium vysoké školy. Jestli jde o společenský status, nebo lepší možnost pracovního uplatnění, či vyšší pravděpodobnost lepšího platu, případně jde o tradici rodiny atd. Občas žijeme ve stereotypu, že bez vysoké školy se zmenšují vyhlídky na výběr takového zaměstnání, který by Filipa mohl bavit. Neplatí to automaticky. O to více neplatí automaticky, že se s vysokou školou navýší plat.

Když si pojmenujeme naše obavy, může se nám lépe se s nimi vyrovnat se. A třeba se vám na této cestě povede uvolnit si prostor na to, že Filip prostě bude žít bez titulu, třeba ale bude šťastnější. Možná kdyby někdo zpracoval studii týkající se toho, jak dopadnou dospívající děti – rebelové, možná bychom byli překvapení, kolik z nich končí jako pracovití svědomití dospělí lidé, kteří si díky možnosti najít svou cestu mohli pro sebe vytvořit takové podmínky, ve kterých jsou šťastní a dokážou se seberealizovat.

Kateřina Siveková Křižáková, rodinná a párová terapeutka centra Modré dveře



