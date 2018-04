Poradna: Dcera natáčí svá videa na internet. Nehrozí jí nebezpečí?

Zuzka stejně jako její kamarádky miluje brouzdání po internetu a neustále si něco ťuká na počítači nebo chytrém telefonu, který si vyprosila od babičky k Vánocům za dobré vysvědčení. S dcerou jsme mluvili několikrát o nebezpečí internetu, že nikdy neví, kdo je na druhé straně obrazovky. Řešili to s nimi několikrát i učitelky ve škole a na jejich doporučení je Zuzčin notebook permanentně zaparkovaný v obýváku, aby byla pod naším dohledem.

O to víc mě překvapilo, když jsem ji před týdnem na počítači zahlédla stříhat video se sebou samou. Na můj dotaz z ní vypadlo, že si založila účet na sociální síti a nahrává tam svá videa o všem možném, po vzoru známých vlogerek (o těch jsme si pak s manželem šli honem něco vyhledat, protože jsme vůbec netušili, o čem mluví).

Vynadali jsme Zuzce za to, že nám o videích neřekla dopředu a neporadila se s námi. Tvrdí, že není naivka a ve videích opravdu není nikde naše adresa, celý dům ani žádné další osobní věci. Na druhou stranu ho ale točí ve svém pokojíčku a pouští tak do svého soukromí stovky až tisíce lidí.

Nevíme teď s manželem, jak se k jejímu natáčení postavit. Nechceme být přehnaně přísní, ale nemůže podobná prezentace na internetu k Zuzce přitáhnout nějaká pochybná individua? Měli bychom jí to úplně zakázat, anebo jenom kontrolovat, co zveřejní?

Děkujeme za radu

Zlatuše

Odpověď odborníka: Kontrola a prevence fungují lépe než zákazy

Vážená paní Zlatuše,

toto téma je u rodičů dospívajících i mladších dětí velmi aktuální. Zajistit bezpečí pro dítě na internetu a zároveň se nestát, jak píšete, přísným rodičem, může být těžké. Samozřejmě je na vás, pokud se rozhodnete dceři tyto aktivity úplně zakázat, ale je možné, že je bude pak dělat stále za vašimi zády.



Zvlášť pokud má „chytrý“ telefon, kde může videa natáčet i vkládat na internet. Zároveň by se pak mohlo stát, že pokud by se něco stalo (například by ji někdo obtěžoval, vyhrožoval, nebo ji žádal o osobní setkání), bála by se vám to říct. Pokud to bude povolená aktivita s domluvenými pravidly a možností kontroly z vaší strany, můžete dceři zajistit větší bezpečí.



Jana Šnauerová DiS. , krizová interventka

Popisujete některé kroky, které jste již podnikli - přesun notebooku do obývacího pokoje a to, že s dcerou o nebezpečích internetu mluvíte. Myslím, že to jsou kroky dobrým směrem. Zároveň píšete, že vaše dcera rizika zná a dle jejich slov se dokáže chovat bezpečně. Nicméně i tak mám pocit, že je třeba tyto rizika s dcerou komunikovat průběžně i nadále, protože ostražitost může postupně klesat. Na internetu je hodně webů, které se tomuto tématu věnují a často i zábavnou cestou a formou testů prověří u dětí jejich znalosti týkající se bezpečí na internetu.

Vkládání videí na internet je u mladých dívek čím dál oblíbenější aktivitou a je dost možné, že se tomu věnuje mnoho dceřiných kamarádek, pokud se znáte s rodiči některé z nich, můžete to probrat i společně. Samozřejmě riziko, že se na ně bude dívat někdo jiný než okruh kamarádek dcery, tu existuje. Píšete, že dcera ví, že nemá zveřejňovat adresu a váš dům, zároveň je dobré nedávat do videí ani další informace, například kam chodí na školu, na kroužky...



Důležitá otázka je, jestli videa vkládá někam, kde je mohou vidět pouze její přátele nebo kdokoliv další. Myslím, že by bylo dobré se na to dcery zeptat. Pokud je vkládá na weby, kde je může vidět každý, je dobré se s dcerou domluvit, že vám řekne, pokud by jí někdo psal nějaké nevhodné nebo vulgární vzkazy nebo pokud by se s někým chtěla sejít v reálu.



Z dohody, že vám bude dcera videa před zveřejněním ukazovat, můžete udělat i společnou aktivitu, projevit zájem o to, co dcera dělá. Nemusí to být jen formou kontroly. Můžete s manželem tak i lépe prozkoumat zákoutí internetu a získat tak větší jistotu.

Jana Šnauerová, krizová interventka centra Modré dveře



