Máme koupit dceři nový batoh, když se jí za něj vysmívají spolužáci?

Andrejka byla do kreslené kočičky úplně zblázněná, zpočátku jsem to i trochu podporovala tím, že jsem jí kupovala její knížky, chtěla jsem v ní probudit lásku ke čtení. Každopádně kočičce stejně jako její kamarádky propadla a loni v létě si přála k narozeninám telefon s motivem japonské kočičky a nový batoh do školy s tímtéž.

Rodinná poradna Trápí vás obtíže při výchově dětí? Ocitla se vaše rodina v těžké sociální situaci a nevíte, jak z ní ven a kdo vám může pomoci? Dotazy posílejte na ona@idnes.cz s heslem Rodinná poradna. Vaše příběhy budou zpracovány redakcí a zodpovězeny, je možné je anonymizovat.

Básnila o tom a neustále dorážela na mého manžela, takže ten to nakonec i koupil. Všechno bylo v nejlepším pořádku, ale pak se stalo nevyhnutelné – kočička se omrzela.



Výsměch spolužáků

Andrejka mi teď každý den vykládá, jak se stydí se svým batohem a trapným telefonem jako pro malé děti a jak se jí spolužáci a spolužačky smějí. Já jsem jí samozřejmě řekla, že si to měla rozmyslet dřív a že jí nebudu jen tak kupovat nové věci, jenom proto, že jsou ty staré okoukané.

Přestože jsme s manželem zatím neústupní, už nás s tím pěkně otravuje, jak neustále vymýšlí nové a nové argumenty a důvody, proč potřebuje nový telefon a batoh. Andrejka již začala vymýšlet, že by si k dalším narozeninám v létě přála od někoho z rodiny neutrální batoh a telefon. Na jednu stranu ji nechceme rozmazlovat. Na druhou stranu ale nevíme, jak moc si jí kvůli tomu spolužáci dobírají a nechceme z ní dělat zbytečně terč posměšků, děti v tomto věku dokážou být docela kruté.

Co myslíte vy, jak to máme řešit?

Anežka

Odpověď odborníka: Vyjednejte kupní podmínky

Některé děti jsou ve své vytrvalosti a urputnosti, pokud chtějí něčeho docílit, opravdu přeborníky. Pro jejich okolí to je často náročné, na druhou stranu možná v životě pak budou umět jít za svým cílem i přes mnohé překážky.

Pro dcerku musí být skutečně nyní náročné chodit do školy s batohem s dětským motivem, když už se z ní pomalu stává malá slečna. Vaše obavy, aby se jí děti nesmály, jsou jistě namístě. Když si vzpomeneme na naše školní léta, najdeme v paměti podobné situace, kdy se nám spolužáci smáli a velmi nepříjemné pocity studu a lítosti.



PhDr. Helena Schejbalová

V případě, že podobné situace u vás v rodině nejsou na denním pořádku a můžete si to finančně dovolit, tak bych jí batoh koupila. Možná by stálo za to vyjednat „kupní podmínky“. Třeba by si ho mohla trochu odpracovat domácími pracemi navíc. Nebo nedostane jiný chtěný dárek k narozeninám nebo pod stromeček.



V případě, že se situace bude za pár měsíců opakovat, tak bych již byla neoblomná. Telefony mají většinou vyměňovací kryty, tak snad nebude potřeba kupovat nový. Určitě vyberte něco neutrálního, co vydrží déle a zkušenost s okoukaným nebo zastaralým motivem edukativně využijte, pokud bude dcera chtít opět něco výrazného.

Dejte si do budoucna pozor na situace, kdy dítě dlouho škemrá, prosí, slibuje, až nakonec ustoupíte. Učí se tím, že když bude dlouho o něco usilovat a rodiče dostatečně „otravovat“, tak nakonec povolí.



Helena Schejbalová, psycholožka centra Modré dveře