Pomohli mi psychiatři a nestydím se za to, říká Mahulena Bočanová

Vizitka Herečka a moderátorka Mahulena Bočanová se narodila v roce 1967 v Praze.

Divadlo hraje od 18 let. Je členkou Činoherního klubu v Praze, vystupuje v souboru Háta. Účinkovala ve StarDance, moderuje pořad o celebritách Top Star.

Jejím otcem byl uznávaný architekt, maminka byla modelka a krasobruslařka. Oba rodiče zemřeli.

V roce 2001 se podruhé vdala, jejím mužem je podnikatel a hudební producent Viktor Mráz, se kterým má dceru Marinu.

V lednu jste skoro nevěřila, že jste rok 2010 přežila. Byl pro vás zlomový. Na tom se nic nezměnilo?

To bude celoživotně zlomovej rok. Když se ti rozpadne rodina, osiříš, do toho vychováváš dítě s většími problémy, než mají ostatní, tak tyhle události z jednoho roku v životě udělají něco, na co nikdy nezapomeneš.

O maminku jste přišla před lety, ale nikdy jste o tom nemluvila. Co se stalo?

Máma zemřela před patnácti lety, onemocněla rakovinou. Ona se tak strašně bála diagnózy, nechtěla chodit na kontroly, a když přišla, bylo už pozdě. Proto se já dnes snažím být alespoň trochu prospěšná v osvětě rakoviny prsu. Když už to známé jméno mám, tak ať je v tomhle směru něco platné.

Jak jste se s touhle první bolestnou ztrátou vyrovnávala?

Těžko, s tím se nevyrovnáš nikdy. Pomáhalo mi, že byl táta. Navíc jsem se poprvé vdávala a měla jsem před sebou vidinu nového života. Rána s tátou přišla ale v době, kdy jsem myslela, že mě svalí i zafoukání větru. Nebyli rodiče, nebyl Viktor... Najednou jsem neměla nikoho. A ten pocit, že nemáš kam přiběhnout, za kým jít, je peklo.

Ale přežila jste ho. Smutná samota, která čišela z našeho lednového povídání, je pryč. Co se stalo?

No jo, asi je to vidět. Čas letí a já bojuju. Lidi mě chválí, že skvěle vypadám, myslí si, že jsem zamilovaná. To jsem, ale do života. Donedávna jsem neměla žádnou chuť se parádit, něco si koupit, ale dneska už se zase otočím za klukem na ulici. Po těch dvou letech se vrací normální život a je zpátky stará Mahu. Jen o něco bohatší: začala si sama sebe vážit.

Vy že jste někdy ztratila sebevědomí? Nebo chcete říct, že jste ho zase tolik neměla?

Matně si vzpomínám, že mě lidi měli celý život rádi za dobrou duši a charakter. Alespoň to tak říkali. A já jsem ty poslední roky přestávala věřit, že ve mně něco dobrého je.

To tak bývá, když člověka někdo nebo něco deptá. Sebedůvěru ale rychle znova nabíráte. To "něco" pominulo?

Hlavně pominul strach. Strach ze života, z toho, co bude. Pomohl čas a taky psychologové a psychiatři. Nestydím se za to, že jsem k nim chodila. Je to jediná cesta, aby se člověk nezbláznil, když je na tom špatně.

Jak se dneska díváte na uplynulé a v mnohém pro vás kruté období?

Když si promítám zpětně, jak strašně slušně jsem se chovala celou dobu v extrémně vypjatých citových situacích, tak jsem na sebe pyšná.

Co máte konkrétně na mysli?

Ani jeden výstřik hysterie a zloby vůči Viktorovi a okolí.

A byl k ní důvod?

Tisíce. Tisíce oprávněných i neoprávněných. Když jsi v tak těžké situaci, neodhadneš, kdy máš pravdu a kdy jsi jenom raněná a nespravedlivá. Já doufám, že jsem neztratila nervy a neuškodila jsem. Zvládla jsem to ale nějak instinktivně, svůj mozek jsem totiž příliš neovládala. A doufám, že to, že jsme si neublížili, se odrazí i v budoucích letech.

I když hovoříte o klidném rozchodu, vážně nemáte pocit, že vám manžel ublížil?

Jasně, Viktor se tenkrát rozhodl, že když se odloučíme, přinese to do budoucna oběma štěstí. A já dneska věřím tomu, že to bylo správné rozhodnutí. Jen to trochu trvalo.

Natolik jste objektivní?

Když jsi spravedlivá a umíš se vcítit, pochopíš důvody druhých. Mám v sobě něco, proč se mi lidi svěřují, říkají mi neuvěřitelně intimní věci, a když umím pochopit cizí, umím pochopit i svého muže. Skočím do jeho duše a chápu ho. Skočím si do svý a chápu i sebe.

Tomu se říká smíření s realitou. Před půl rokem jste ji teprve začínala chápat. Už jste se s ní vyrovnala?

Ano, pochopila jsem definitivně. Kupodivu to odstartovalo novou etapu života. Hodně jsme se přiblížily s Marinkou, měla jsem čas přemýšlet, obklopila jsem se novými lidmi, kterým jsem věřila. A to jsem si na začátku bláhově myslela, že většina věcí zůstane při starým, zatím je ale všechno jinak. Už vím, že každá bolest přejde, že to není tečka. Přežiješ, a když se probereš, budeš moudřejší.

Takže už připouštíte i rozvod?

Ještě jsme tam nebyli, ale už jsme podepsali nějaké papíry.

Chvíli to vypadalo, že to tak hladce nepůjde...

Byl by zázrak, aby si po tolika letech dva lidi řekli: Pojď, jdem to podepsat a nazdar. Nám se do toho nikomu nechtělo. Jsme oba citliví, a i když jsi přesvědčena o tom, že to je správně, že to musíš udělat, tak to odkládáš, protože je to prostě nepříjemný. Až mi přijde nějaký ten papír, tak nevím, co uděláme, ale třeba se půjdeme někam společně opít. Co ale vím jistě, že mě ten papír už nevyděsí.

A nezamíchá s tím třeba ještě nějak nedávný rozchod Viktora s Martou Jandovou?

Že bychom se k sobě vrátili? Ježíš, to vůbec. Měli jsme věci vyřešený, než se tyhle jeho problémy staly. My jsme se nerozešli z nějakého rozmaru, ale proto, že náš vztah delší dobu nefungoval a nebyli jsme šťastni. Marta v tom nehrála a nehraje žádnou roli.

Takže vzorný rozchod pokračuje. Jak spolu vycházíte v soukromí?

Dobře. Vždycky ho ráda uvidím. Nemůžu dělat, že neznám někoho, s kým jsem prožila nejdelší kus života. Vždyť ani s rodiči jsem tolik let nežila. My máme stejnej smysl pro humor a uvažujeme stejným směrem a stejně rychle. Upřímně, ono je těžký najít někoho, s kým ti to v hlavě takhle hraje...

Stýská se vám po něm?

Stýskalo se mi strašně. Ráno jsem se koukala vedle sebe a říkala si: On tu fakt není. Dneska se vzduch vyčistil a my se můžeme normálně bavit a sdělovat si věci bez emocí a obav, že to bude trapný a nevhodný. To, že je to dneska upřímný a žádná křeč, vyřešil až čas.

A co nějaký mužský ve vaší blízkosti? Oni se kolem mě motaj v houfech. Mně to samozřejmě lichotí, ale problém je v tom, že jsem strašně dospělá, rozumná a přemýšlím. Laťka je strašně vysoko. Je mi čtyřiačtyřicet a nároky jsou veliký. Potřebuju humor, bezpečí, moře lásky a spoustu romantiky. Taky aby ten kluk neměl mindrák z mého zaměstnání, výdělků a mé samostatnosti. A potřebuju, aby miloval i mou dceru. A to není jednoduchý.

Romantika říkáte? A spoustu? To u mužů moc nefunguje.

Potřebuju hrozně něhy a lásky. Když něco nemáš, tím víc po tom prahneš. Až je to trapný, jak jsem romantická. Jsem schopná zaletět do Paříže, položit za dveře borůvkový knedlíky, o kterých dotyčný snil v sms, vrátit se zpátky a mezitím poslat sms "otevři dveře". To umím a chci někoho, kdo to umí taky. Takovej kluk se na mě ráno bude smát, bude mít rád děti a doklepeme to spolu pod jednou peřinou do konce života.

Novináři vás nedávno dali dohromady s populárním slovenským raperem Rytmusem. Mohl by být pod tou peřinou on?

Rytmus? To je sympaťák a má hodný oči. Působil na mě v televizi mile, ale vůbec se neznáme a nikdy jsme spolu nemluvili. Ten to nebude.

Vaše a Viktorova dcera potřebuje daleko citlivější přístup než jiné děti. Už jste jí o rozchodu řekli?

Připravovala jsem ji po krůčkách a s pomocí psychologů, že bude holčičí domeček s maminkou a tatínkovský s tatínkem. Teď, když nás vidí v klidu a pohodě, je chráněná a cítí se v bezpečí a to je pro mě happy end, i když to byla dřina a očistec.

Jaká je Marinka?

Vždycky bude v něčem pozadu a v něčem vepředu. Je jí deset, ale je to vlastně prvňáček. Je hyperaktivní, ale ještě nezralá. Ostatní děti jsou samostatnější. Ale má smysl pro humor a už začíná být i vyčuraná, což mě hrozně těší. Nedávno jsme se děsně poprvé pohádaly a já z toho měla obrovskou radost. Má svůj názor, jásala jsem potají.

Její odlišné vývojové tempo by se mělo v dospívání vyrovnat, že?

Já věřím, že když vydržím v tomhle tempu a poutu, co spolu máme, tak bude schopna se o sebe jednou postarat sama a nezblázní se, když máma nebude.

Kvůli své holčičce jste vloni opustila i většinu své práce.

Ano, měla jsem obavu nechávat ji v těch nejtěžších momentech s někým jiným. Nechci bagatelizovat její vztah k ostatním členům rodiny, ale citově jsem pro ni já nejpodstatnější člověk. Klid jsem měla jen tehdy, když byla se mnou. Chtěla jsem, aby měla jistotu domova a co nejméně změn, když už ta jedna zásadní musela být.

Teď už je to jinak. Vracíte se na prkna, co znamenají svět.

Dneska vím, že je Marinka veselá a v pohodě, že se tak cítí u táty nebo u chůvičky. A já nemám výčitky a pocity viny, že nejsem s ní. Tancuju, mám čas na sebe a vrátila jsem se k divadlu. Jsem znovu v Činoherním klubu a v souboru Háta. Už nastal čas vrátit se zpátky. Smutku bylo dost.