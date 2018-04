Pohled muže: na šatech nezáleží, těžit se dá i z nedbalosti

Znáte ho všechny. Může mu být mezi třicítkou a padesátkou. Zarudlá tvář a hruškovitý nos prozrazují nadměrné pití. Panděro zakrývá seprané tílko, z něhož lezou narudlé chlupy. Tlustá stehna jsou napasována ve vytahaných šortkách pošitých čínskými nebo vietnamskými nápisy. Ačkoli chce vršek uchránit horka, na nohy si navlékl bílé ponožky. Neznámo proč má přes ně sandály. Český muž v létě.

V jedné věci se ale už od začátku devadesátých let poučil. Voní se, takže nesmrdí. Potkáte ho ve městech. Na vesnici vypadá jinak. Vysedává před betonovou kostkou Jednoty a upíjí lacinou desítku. Je většinou oděn ve špinavé montérky buď modré, nebo zelené barvy, ze kterých trčí umolousaná flanelová košile. Na hlavu si narazil zmijovku, kterou nesundá za žádného počasí.

Že je to přílišná karikatura? Že znáte i pěkně oblékané chlápky? Jistě, ale ty, které jsem popsal, taky. A je jich víc.

Do jisté míry k nim patřím i já. Píšu sice v čisté a nové, ale laciné košili z výprodeje. K ní nosím sice značkové, ale seprané a podle mínění své milé nepadnoucí džíny. To, že se do sandálů ponožky nenosí, vím. Ale tím mé znalosti o módě končí. A vzdělávat se v ní nikterak nechci.

V tom zdaleka nejsem sám mezi českými muži, od kterých by se dalo očekávat, že se budou slušně oblékat. Kašlou na to.

Jak to?

Advokátka, spisovatelka a někdejší ministryně Daniela Kovářová na to jde téměř vědecky: "Podle vztahu k oblečení rozlišuji tři skupiny mužů, přičemž výše příjmu či majetku nehraje při tomto dělení žádnou významnější roli:

1. Ústrojoví ignoranti považují vlastní zjev za nevýznamný, odmítají se o něj starat a investovat do něj sebemenší námahu, finance či pozornost. Nevadí jim, pokud na jejich pokožce nebo oblečení něco raší, páchne, páře se nebo ztrácí původní barvu. Do obchodu vejdou jen proto, aby se zahřáli, ochladili nebo vyzvedli manželku. Typickými představiteli této skupiny jsou bezdomovci, pivaři a televizní peciválové.

2. Otroci uniformy vědí, že oblek, pracovní plášť, montérky nebo sportovní dres patří k jejich životu, avšak přemýšlet o značce, barvě či střihu oblečení považují za zženštilé. Uznávají, že vše je třeba pravidelně prát a obměňovat nákupy, které jsou sice otravné, ale snesitelné. Některé kusy oblečení nosí dokonce s nadšením a výjimečně jim sluší. V obchodech jsou schopni ocenit množstevní slevy, dárky a ochutnávky. Do této skupiny patří většina mužů včetně učitelů, instalatérů a poslanců.

3. Značkoví puristé pochopili, že oblečení je víc než mozek, kontakty a peněženka. Studují módní trendy, přesně znají svůj barevný typ a jsou jedinou skupinou, která voní. Nikdy neoblečou nevhodné spodní prádlo a barva jejich ponožek ladí s barvou bot, ať sedí ve vládě, na golfu či v luxusní kavárně."

I z nedbalosti se dá vytěžit

Televizní režisérka Alena Hynková nebo univerzitní učitelka Barbora Osvaldová jsou shovívavější. Podle nich se sice čeští muži oblékají hůře než leckde na Západě, ale totéž platí o ženách. A není to tak hrozné.

Všechny výzkumy veřejného mínění mluví o tom, že ženám záleží na upraveném zevnějšku mužů. Patřím tedy k chlapům, kteří riskují, že si jich ženy díky jejich nedbalému zevnějšku nevšimnou nebo jimi budou poněkud pohrdat pro jejich ušmudlanost. Je nás mnoho. Přitom nás pozornost žen, a často víc než pozornost, těší. Proč teda promarňujeme svou příležitost? Možná opravdu na šatech záleží jen zčásti.

Barbora Osvaldová: "Myslím, že víc vadí zatuchlí muži než nedbale oblečení. I z nedbalosti se dá něco vytěžit. Myslím tím ženský zájem."

Ivo Šmoldas: "Nevkusně oblečené muže ženy zbožňují. Muži prostí vkusu jsou totiž natolik nenároční, že se jim lehce zalíbí i žena, o niž by muž vkusem obdařený ani okem nezavadil."

Daniela Kovářová: "Celý život je usilováním o tři věci: SEX - MOC - PENÍZE. Oblečení je nástrojem k dosažení některé či všech tří věcí. Záleží tedy na každém jednotlivém muži i ženě, jak moc některou z těchto věcí chce, nakolik dokáže přemáhat přirozenou lenost a pohodlnost a jak vysoko se nacházejí věci, po kterých sahá." Podivuhodné.

Z těch tří věcí mi na jedné určitě záleží. Proč se ale ani kvůli tomu nedokážu slušně obléknout? Napadá mě jediné vysvětlení. Většinou se to nedělá v šatech.