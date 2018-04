Podvádějí muži více než ženy? Čtěte 10 nejčastějších mýtů o nevěře

Tvrzení č. 1: Lidé podvádějí, protože se doma necítí šťastní

Tohle většinou platí pro ženy. Ženy, které jsou v dlouhodobém vztahu a svého partnera podvedly, uvádějí, že se cítily v partnerství nešťastné. U mužů je to však jinak. Mnozí z nich, přestože svou partnerku milují a ani v sexu s ní jim nic nechybí, prostě neodolají sebemenší příležitosti k nezávaznému flirtu či sexu. Nedávná studie ukázala, že 56 % nevěrných mužů považuje své manželství za šťastné, ale s tímto tvrzením souhlasilo jen 34 % žen.

Tvrzení č. 2: Muži podvádějí více než ženy

Bývávalo. V současnosti se poměr nevěrných žen a mužů srovnává. Proč? Ženy podvádějí z těch samých důvodů jako muži: je to něco nového. Je to nemravné a zakázané (a proto hezké). Ženy ale navíc uvádějí i další důvody: nevěra jako "odměna" v případě, kdy se cítí nedoceněné; nevěra jako povzbuzovač sebevědomí (už jsou dávno pryč doby, kdy se ženy těšily pouze z nových šatů nebo rtěnky). Ženy ovšem nejsou s nevěrou tak srovnané jako muži. Cítí se mnohem víc provinile. Na druhou stranu jsou ale lepší lhářky a mnohem častěji z toho lépe vyklouznou bez úhony.

Tvrzení č. 3: Aférky jsou většinou o sexu

U některých jde opravdu jen o sex, také proto, že sex s někým jiným je zakázaný a to ho činí mnohem přitažlivějším. Sex ovšem není tím pravým důvodem k nevěře. Aférky jsou způsob, jak dostat něco, co nedostáváte ve vztahu, ve kterém právě jste. Problém bývá dokázat určit, co je to "něco", co vám doma chybí. Velmi často si toho ale podvádějící partner není vědomý. Někteří lidé hledají něco, co ztratili v dětství, někteří se chtějí cítit stále mladí a žádoucí. Někteří lidé podvádějí "perfektního" partnera, protože už mají té perfektnosti dost.





Tvrzení č. 4: Když vás podvádí, nemiluje vás

Může to tak vypadat, ale není to vždy tak. Znamená to však, že si neváží vás, respektive závazku, který jste si jeden druhému dali, a že má jiný žebříček hodnot než vy. Někteří lidé dokážou prostě odlišovat sex od lásky a to, že se s někým prostě vyspí, neovlivňuje jejich lásku k vám. Všeobecně, muži většinou mají románky založené na sexu a ne citech, lásce a podobně. Jen na vás je pak zvážit, zda je pro vás jeho definice lásky dostatečná.

Tvrzení č. 5: Sex s bývalým partnerem není nevěra

Spousta lidí si tenhle prohřešek vysvětluje právě takto. Při sexu s bývalým partnerem mají lidé často pocit, že vlastně ani nejde o nevěru. Není to jako sex s někým novým, kdo by si od toho mohl slibovat pokračování v podobě vztahu. Ale omyl - i sex s bývalým nebo bývalou je nevěra. Navíc právě není tak nevinný. Vy to třeba můžete brát jen jako takové zavzpomínání na staré dobré časy, ale váš nebo vaše ex si může myslet, že se tím oživí váš vztah. Takže ji nebo jeho pak budete muset znovu odmítnout a současně svému partnerovi vysvětlovat, proč zase dostáváte od bývalé/-ho e-maily nebo esemesky. Navíc, pokud se vyspíte s bývalým, bývalou, je vyšší šance odhalení vašeho prohřešku, než kdybyste si začali něco s někým úplně cizím.

Tvrzení č. 6: Váš vztah můžete před nevěrou ochránit

Ano, můžete snížit pravděpodobnost, že váš vztah nevěra poznamená, ale nikdo vám nikdy nic na sto procent nezaručí. A jaká je tedy rada? Důležitý je výběr toho správného partnera. Výběr je důležitější než následně udržovat vztah (a partnera) šťastný. Věci jako morálka, žebříček hodnot a rodinné zázemí mají velmi silný vliv na to, zda někdo bude podvádět, nebo ne.

Tvrzení č. 7: Jestliže podváděl ty před vámi, bude pravděpodobně podvádět i vás

Tohle tvrzení je téměř vždy pravda. Jestliže byl váš partner nevěrný každému, s kým byl (a nestalo se nic, co by ho přimělo změnit na to náhled), máte téměř stoprocentní jistotu, že to samé udělá i vám.





Tvrzení č. 8: Měli byste se vždy přiznat, že jste byli nevěrní

Jestliže se nevěra provalí nebo existuje silné podezření, je lepší nezapírat. Dobrovolným přiznáním máte větší šanci zachránit váš vztah, než kdyby vás váš partner přistihl in flagranti.

Jestliže jste si ale jistí, že váš protějšek nemá o vašich záletech ani ponětí, pak byste měli raději mlčet. Rozmyslet byste si to měli i v případě, že váš partner není duševně silná osobnost. Odhalení pravdy by mohlo úplně zničit veškerou důvěru, kterou si pracně vytvořili, a mohlo by trvat třeba i roky, než by ji získali zpět. Místo toho se zkuste zamyslet, proč pro vás byla nevěra tak důležitá, co jste tím získali, čeho se vám ve vztahu nedostává a zda je možné to vůbec ze současného vztahu získat.

Velkou chybou je přiznat se jen proto, abyste ulevili svému svědomí. Ano, spadne z vás ten tíživý pocit, ale tu chybu jste udělali vy a nyní musíte nést následky.

Tvrzení č. 9: Pokud nedošlo na sex, není to nevěra

Emocionální nevěra, často mezi lidmi, kteří si třeba ani nejsou vědomi toho, že překročili tenkou hranici mezi přátelstvím a láskou - je největší hrozbou, které může partnerský svazek čelit. Více než 80 % nevěrných lidí si totiž začalo s někým, kdo byl do té doby "jen přítel", často i kolega z práce. Studie také prokázaly, že polovina nevěrných žen a 62 procent nevěrných mužů se zapletlo s někým z práce.

Tento druh nevěry je nebezpečný. Pokud často předstíráte, že jste single (i když nejste), pokud posíláte tajně esemesky a e-maily, pokud sdílíte intimní detaily vašeho života s člověkem, který vás okouzlil, a lžete svému partnerovi ohledně setkání s tím druhým/tou druhou, pak jste emocionálně nevěrní.

Tvrzení č. 10: Nevěra může vztah posílit

Tohle je mýtus oblíbený nevěrnými jako omluva pro to, co udělali. A je to špatně. Dokážete si představit pár, kde uslyšíte: "Panečku, ta tvá aférka je to nejlepší, co nás mohlo potkat."? Nejspíš ne... Nevěra s sebou samozřejmě nese porušení slibu, lhaní, ztrátu důvěry. I když se ve vztahu přes nevěru přenesete, dost často je pak stejně poznamenaný záští, smutkem a pocity viny.