Podle rysů by měl být syn ekolog, určil nám za půl hodiny biotypolog

Za Jánem Šramem jsme se synem jeli spíše skeptičtí, nicméně zvědaví a v očekávání. Prý podle rysů tváře, tvaru hlavy, rukou, postavy, hlasu a spousty dalších charakteristických a neovlivnitelných signálů pozná, na jaké povolání by se syn nejvíc hodil.

Profesor, nebo podvodník?

biotypologie Nauka třídící jedince podle tělesných a duševních vlastností a znaků do určitých skupin.

Podle článků z Googlu je pan Šramo především podivín, který kdysi řídil v Bratislavě autobus a nyní údajně podvodně tahá z lidí peníze a tvrdí, že má několik titulů a praxi po celém světě. Nám Ján Šramo nic takového netvrdil. Jen to, že v Praze radí klientům tak dva dny do měsíce.

Mohli jsme si vybrat z poměrně bohaté nabídky služeb, od zjištění základního povahového typu v ceně 600 korun za 15 minut přes psychoanalýzu po úplný typologický portrét za 2 600 Kč na hodinu. Své služby i s cenami ostatně nabízí i na internetu.

Pohled antropologa K praktické typologii je třeba mít podle RnDr. Miroslava Králíka z Antropologického ústavu Masarykovy univerzity rezervovaný postoj.



Poměrně ostrá hranice mezi vědou a námi vyzkoušenou službou se podle Králíka pro nezasvěcené značně rozmazává. "Obě strany se přece zabývají obličejem." Je to podle něj do značné míry dáno chybnou interpretací přesného významu vědeckých výsledků (záměna trendu za jistotu, souvislostí za příčiny) a nerozlišováním podmínek, za jakých v obou případech informace vznikají. "Ve vědě jde o zodpovědné a nikdy nekončící testování hypotéz v rámci nějaké teorie, ověřování postupů na nezávislých vzorcích, zpětná vazba a otevřenost ostatním. Jak je tomu na druhé straně, posuďte sami."

Vybrali jsme si položku Zjištění vhodného povolání včetně specializace, která přijde klienta na 1100 Kč, a pan profesor - tak mu tady jeho stálí klienti říkají - se nám bude věnovat 30 minut. Prý jsme si vybrali to, co od pana Šrama chtějí lidé nejčastěji.

Docela neochotně diktujeme požadované jméno, adresu a rodné číslo, prý kvůli evidenci, úřadům a daním. Budiž. Pozdravíme se stiskem ruky a syn si sedá naproti. Ruce má položit na stolek. Pak jen posloucháme výklad, který je pro nás nezasvěcené obecný, moc rychlý a poněkud zmatený. Vlastně je hlavně o tom, jak je typologie složitá věda a že každé povolání vyžaduje specifickou kombinaci vlastností a schopností, že existují profesiogramy, které má pan Šramo v hlavě, takže nemusí nikde listovat ani nic hledat. Po létech praxe už během chvilky ví.

Podle něj je syn o něco méně vědychtivý než já, na což nejvíc ukazuje úhel, který svírá čelo a nos. Čím větší, tím je jeho touha po vědění slabší. Není zrovna houževnatý, na což poukazuje spíše jemnější tvar brady. Jak moc zasahuje šířka lebky promítnutá svisle na obličej, vypovídá nejvíc o psychické průbojnosti. Čím hlouběji, tím je tato vlastnost výraznější. Jedince, které si syn připustí blíž, si pečlivě vybírá, od ostatní většiny si drží odstup, což je projev nejistoty a nedůvěry, snad i dost typický pro část mládeže jeho věku.





Věřit můžete, čemu chcete

Během výkladu si pan Šramo sem tam napíše nějakou poznámku. Jen jedna desetina povahy má prý vliv na budoucí práci. Mám dojem, že výklad je spíše automatický, ale že ve skutečnosti získává lektor hlavně čas na svá pozorování, což sám vzápětí přiznává: "Spustím scener a přitom povídám," vysvětluje, než se konečně dostáváme k volbě povolání.

"Spokojenost spočívá v tom, že člověk dělá to, na co má předpoklady. Přičemž je samozřejmě může vylepšovat výcvikem." Na prvním místě by se podle něj pro syna hodila ekologie, na druhém pak meteorologie. Z manuálních povolání by si měl vybrat povolání pekaře nebo zahradníka.

Samozřejmě nás nejvíc zajímalo, jak pan Šramo ke svým závěrům dospěl, ale je to prý velmi složitá věda, kombinace stovek drobností a nuancí, že to nelze jednoduše vysvětlit. Studium typologie prý vyžaduje léta vzdělávání. Jenže pochyby o tom, proč by naše fyziologické a geneticky předurčené rysy měly ovlivnit naši povahu a schopnosti, nám tím lektor nevyvrátil. Spíš bych uvěřila, že některé vlastnosti se mohou naopak vepsat do naší tváře a že je Ján Šramo dokáže přečíst jako zkušený amatérský psycholog, což si ostatně myslím i o kartářkách i hvězdopravcích. A sláva jim, pokud to někomu pomůže.

Syn dosud o ekologii ani meteorologii neuvažoval, spíš pošilhával po právech, které by podle lektora technicky zvládl, ale v praxi by mu pak údajně vadila nejistota, kterou má v povaze. Kdo si je však v 16 letech jistý?

I když kdo ví, co bude. Třeba teď už syn o ekologii přemýšlí...

Každopádně mě cestou domů uprostřed cesty nečekaně odstrčil do strany a teatrálně vykřikl: "Pozor, šneček!" A byla legrace.

