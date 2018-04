Pod stan s batoletem nebo miminem? Ano, ale pozor na rizika

Zatímco dospělí se svoji dovolenou snaží vybírat většinou v co nejzajímavější destinaci, s co nejpestřejší stravou a s co nejlíbeznějším výhledem na okolí, malým dětem ke spokojenosti často stačí batůžek na zádech a stan. Kdy je čas vyrazit s mrňousem poprvé kempovat? A na co si dát pozor?