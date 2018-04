Po stopách Sexu ve městě: poznejte New York Carrie a spol.

Existuje jedno slovo, které spolehlivě rozdělí diváky Sexu ve městě na experty a pouhé znalce. Rabbit, v překladu králík. Pro ty první je místo, kde si trochu upjatá tmavovlasá Charlotte koupila "králíčka", největším lákadlem okružní newyorské cesty po památných místech seriálu.

A ostatní v autobuse si mohou tipnout, co to vlastně je:

a) malý bílý králíček, kterého si Charlotte koupila, aby jí nebylo smutno,

b) speciální vibrátor, který si pořídila, aby jí nebylo smutno,

c) druh sexu.

Správnou odpověď se však dozví až v průběhu tříapůlhodinové výpravy, která vyjde na 44 dolarů.

Náš autobus je narvaný k prasknutí, především moderně oblečenými ženami kolem třicítky, z nichž některé zdobí kudrliny a la Carrie. Dorazily až z Iowy, Kalifornie, Mexika, či dokonce Austrálie. Tak velká je popularita Sexu ve městě a jeho čtyř newyorských hrdinek Carrie, Charlotte, Mirandy a Samanthy. Jsme už osmou výpravou z dvanácti a všechny předcházející byly stejně jako ta naše beznadějně vyprodané.

"Kolik je tu mužů? Zvedněte ruce," křičí malá plavovlasá průvodkyně Stephanie Schweitzerová. "Tři? Hmmm. Snad se s námi nebudete bát," směje se obvyklé převaze žen. Dva z pánů se opravdu nebáli. Jak se později ukázalo, chtěli na oblíbeném místě ze seriálu udělat důležitý životní krok.

Zato já se začínám bát. Průvodkyně, která sama o sobě říká, že je ze 40 procent Carrie, z 35 procent Miranda, z 20 procent Samantha a jen z pěti procent Charlotte, nás totiž zahlcuje záplavou informací, které z ulic New Yorku vytvářejí podivuhodný svět okleštěný na existenci několika málo postav ze Sexu ve městě. Čím déle v něm však pobýváte, tím více si uvědomujete, že mu není realita zase tak vzdálená.

Lechtivá příhoda z parku

"Tady je veřejná knihovna, kde se Carrie měla vdávat. Sem, do parku mezi Madison a Park Avenue, si Charlotte vyšla se psem pojmenovaným po Elizabeth Taylor a víte, co se stalo... " odmlčuje se Stephanie.

"Jo, to si pamatuju!" ozve se v autobuse. "To bylo neskutečný!"

Takřka všichni vykřiknou jako jeden muž. Tedy pardon, žena. Charlotte tam totiž v jedné epizodě pustila svou hárající fenku z náručí na zem a k ní se okamžitě vrhli čtyřnožci z celého okolí, kteří se jí pokoušeli vnutit své geny. "Ten znuděný pohled v jejích očích, když to dělali," směje se průvodkyně a snaží se napodobit bez zájmu souložícího psa. A jde jí to, protože je bývalá herečka.

Pokud vás zajímá, kde si kupovala Carrie s Mirandou kostým na Halloween, bylo to na rohu Broadwaye a 19. ulice. Poslední polibek za svobodna s panem Božským si Carrie zase užila v hospodě jménem Buddakan na Deváté Avenue, číslo 75. Tam proběhla i večeře den před svatbou a úplně vzadu, na konci restaurace, došlo k památné scéně s líbajícími se muži.

Ale času není nazbyt a rychle se pokračuje dál. Autobus zastavuje až u pizzerie Two Boots, kde se Carrie a Samantha rády cpaly pizzou. Potvrzuji, že je opravdu výborná.

V sexshopu u králíka

A pak konečně přichází na řadu záhadný rabbit. Kdo tipoval, že jde o živého králíka, netrefil se. Stojíme před sexshopem s trochu lascivním názvem Pleasure Chest (Truhla rozkoší).

Výlohu však nezdobí žádné nápisy ani obrázky. Jen reklama na "rabbita" upozorňující, že je to přesně ten skvělý přístroj, na němž se stala Charlotte závislá. A my máme "štěstí". Protože jsme si zaplatily výpravu, máme slevu. Když si vibrátor koupíme, srazí nám z ceny 81 dolarů patnáct procent. S vkusnou papírovou taškou nakonec vycházejí z obchodu čtyři účastnice zájezdu.





RYCHLÉ RANDE V New Yorku jde všechno trochu rychleji. Přesvědčila se o tom i Daniela Del Nigno. Když vycházela z Carriina oblíbeného baru, všimla si vysokého požárníka, který tu právě zasahoval. A po vzoru svých hrdinek nenechala nic náhodě. Okamžitě se s ním začala bavit. Po odjezdu autobusem se nám pochlubila, že získala číslo jeho mobilního telefonu a večer mají první schůzku.

"To je pro mou nejlepší kamarádku. Je strašná fanynka," říká Antonieta Sanchezová, která přijela až z Mexika. Na rozdíl od ostatních si ho nenechala zabalit do nudné bílé krabičky, ale do barevného celofánu. Zkrátka dárkové balení.

Pro mne osobně se však vrcholem dne stává až další zastávka. Bleecker Street, mimochodem oblast, kde dnes bydlí představitelka Carrie, herečka Sarah Jessica Parkerová. V obyčejném parčíku dostáváme cupcake, typický newyorský zákusek připomínající muffin nahoře s pěnou, která chutná stejně jako hmota na zdobení vánočních perníčků. Jen jí je tam tolik, že to ze zákusku dělá kalorickou bombu a jeden bohatě vystačí místo oběda.

Sex ve městě, to je New York v malém

A já k němu dostávám jako přídavek příběh naší průvodkyně, třicetileté Stephanie Schweitzerové, která se ve Wisconsinu narodila německým rodičům. Před pár lety byla herečkou a hledala si jiné místo. Jako velkou fanynku seriálu Sex ve městě, jež viděla všechny díly několikrát, ji přitáhl inzerát hledající průvodkyně pro tuto tour.

Tři roky jezdila s řidičem, který byl z Číny. "Nejdřív mi nebyl nijak sympatický, ale pak jsme se začali kamarádit. Po třech letech jsme se dali dohromady," vypráví, jak jí seriál změnil život. Byť o něm říká, že je pan Božský, brát si ho nechce. "Nejsem věřící, takže to pro mne nemá moc význam," vysvětluje trochu pokroucenou logiku.

Ono co se týče vztahů, je v New Yorku víc věcí trochu pokroucených. Seriál se prostě jen inspiroval realitou, ač se nám může zdát trochu moc "sexuální". "My prostě rádi chodíme ven, bavíme se, a to klasickým vztahům moc nepřeje," vysvětluje Stephanie.

S trochou nadsázky se dá říct, že tu lidé spolu často dříve spí, než mluví. "Jednou mě pozval na rande Ind. Neměla jsem z toho nejlepší pocit, tak jsem mu na konci řekla, že to bylo fajn, ale že nehledám žádný vztah. A čekala jsem, že z toho skočí do Hudsonu," říká Češka Marie, která žije v New Yorku. "On ale nezaváhal a řekl, že bere všechno. Přítelkyni, známost na jednu noc i volný vztah založený jen na sexu," dodává.

Romantika versus realita

Otevřené vztahy v New Yorku nepřinášejí jen pozitivní zkušenosti. Občas je dobré si rozmyslet, do čeho se vrhnete, abyste se nedostali do špatně končící epizody. Stejně jako žena, která nechtěla zveřejnit jméno, ani když její příběh vyjde jen v malé zemi daleko za oceánem.

"Před deseti dny jsem se vracela domů okolo druhé ráno, značně opilá. Nechala jsem se pozvat na ulici jedním pěkným chlápkem. Dali jsme si drink a šli k němu. A on se začal chovat agresivně. Věděla jsem, že sex bude. Buď mě znásilní, nebo to bude dobrovolné, s ochranou a bez modřin. V polovině jsem se rozbrečela a pak se nechala odvézt domů. Teď už týden čekám na menstruaci. Opozdila se buď z toho stresu, nebo kvůli těhotenství," popisuje svůj zážitek.

Už si udělala čtyři testy, které byly negativní, ale stejně se děsí. "Je mi přes třicet a za jiných okolností bych si dítě nechala. Ale po tomhle ne," říká.





Trochu to připomíná díl seriálu, ve kterém se Carrie seznámí s krásným a neskutečně vtipným chlapíkem. Po dlouhém váhání se s ním vyspí. Druhý den nemůže bolestí chodit a onen akt označuje za "rabbit sex". Takže ano, i možnost c) v úvodu článku byla správná. Pokud jste to věděli, jste opravdovými experty.

Oba příběhy mají ještě jedno společné. Ani jeden z mužů si nevšiml, že je něco v nepořádku, a chtěli pokračovat v randění.

New York opravdu vypadá tak, jak jej novinářka Carrie v seriálu popisuje. Nenechte se zmást filmy plnými láskyplných vyznání na vyhlídkách mrakodrapů. Tato romantická poloha je sem uměle dovážena ze zbytku Spojených států.

Do našeho autobusu ji z Kalifornie přivezl Anthony Dobrosi. Vysoký muž s rezatým knírkem a bradkou. Před barem Onieal's na rohu Centre Market a Grand Street pokleká, z kapsy vyndává zlatý prsten s drahokamem a žádá o ruku svého přítele. "Chtěl jsem to udělat až zítra na Empire State Building. Ale tam je to takové laciné, zasnubuje se tam každý. A tenhle bar má v seriálu Carriin kluk, který se jmenuje Aidan. Zrovna jako můj přítel," vysvětluje své důvody.

Jeho snoubenec, Aidan Tinsley, si zrovna utírá slzy a volá novinku své matce. Žijí spolu rok, a i když svatbu měli tak trochu v plánu, byl překvapen. Jeho první reakce byla "co?" a druhá "ano".

Brát se budou v Irsku. Což je dnes po celém dni první informace, která nemá vůbec, ale vůbec žádnou souvislost se seriálem Sex ve městě. I když, kdo ví.