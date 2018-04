Plus size modelka zhubla 90 kilo a zachránilo jí to kariéru

0:35 , aktualizováno 0:35

Ani plus size modelka nemůže být morbidně obézní. Rosie Mercado (35) si to uvědomila až po ponížení v letadle, kde ji nutili koupit druhé místo, protože se do jednoho nevešla. Nakonec jí to zachránilo kariéru.