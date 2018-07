Chcete počít dítě? Dejte si denně malé pivo, radí mužům vědci

Pět pravidel pro ty, co plánují rodinu: snažte se žit zdravě, sportovat a zbavit se nadváhy



nekuřte a vyhněte se dalším návykovým látkám (jedno malé pivo denně povoleno – viz výše)



vyhněte se pobytu v horkém prostředí, což může snížit aktivitu spermií



nenoste těsné spodní prádlo a kalhoty



jezte potraviny bohaté na vitaminy C, E a skupiny B, zinek, hořčík a anitoxidanty