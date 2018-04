Plavecké kurzy rozvíjejí u kojenců motoriku, rizikem jsou alergie a ekzém

Například podle výzkumu Norwegian University of Science and Techology, uveřejněném v květnovém čísle časopisu Child: Care Health and Development, měly děti, které navštěvovaly kurzy plavání, rozvinutější motoriku - především schopnost uchopovat drobné předměty a udržet rovnováhu, než děti, které s maminkami plavat nechodily.

Motorika i citová vazba

S pozitivními účinky dětského pobytu ve vodě souhlasí i místopředseda České pediatrické společnosti profesor Vladimír Mihál z Dětské kliniky LF UP a FN v Olomouci.

"Pobyt kojenců pozitivně ovlivňuje jejich svalový tonus a motoriku a zlepšuje jejich pohybovou koordinaci," uvádí. Dodává, že ve fyzioterapii se hydroterapie úspěšně využívá při léčení tělesně postižených dětí, kojenců s lehkými odchylkami neuropsychického vývoje nebo lehkými mozkovými dysfunkcemi.

Kromě toho zmiňuje Vladimír Mihál ještě jeden důležitý přínos plavání dětí – posílení citové vazby mezi rodičem i dítětem.

Nebezpečný chlór

Existuje však množství rizik, před nimiž by se rodiče měli mít na pozoru. "Malým plaváčkům častěji hrozí podchlazení a záněty zažívacího traktu nebo zevního zvukovodu. Obezřetní by měli být zejména rodiče se zátěží alergií a ekzémů," upozorňuje lékař.

Látka zvaná trichloramin, což je vedlejší produkt dezinfekce vody chlórem, totiž může vyvolávat změny v epitelu dýchacích cest a na kůži, a vyvolat tak různé alergie, průduškovou záduchu nebo atopický ekzém.

Dítě se na kurzu plavat nenaučí

Vladimír Mihál upozorňuje na to, že o skutečném plavání nemůže být v rámci těchto kurzů řeč, protože děti si na vodu pouze zvykají a otužují se. Rodiče by si rozhodně neměli myslet, že se malé dítě na kurzu naučí plavat a dokázalo by si samo pomoct, pokud by například někde spadlo do vody.

Plavecké programy pro kojence a batolata by proto rozhodně neměly být propagovány jako cesta ke snížení rizika utonutí. Učit dítě plavat má podle Vladimíra Mihála smysl až od čtyř let jeho života.

Doporučení Doporučení České pediatrické společnosti (v souladu s již existujícím doporučením Americké a Kanadské pediatrické společnosti) týkající se plavání kojenců: 1. Děti mladší čtyř let nejsou z vývojového hlediska připraveny pro absolvování plaveckých kurzů. 2. Plavecké programy pro kojence a batolata nesmí být propagovány jako cesta ke snížení rizika utonutí. 3. Rodiče by neměli podlehnout pocitu bezpečí, že jejich dítě po absolvování těchto kurzů bude ve vodě bez dozoru neohrožené nebo bez rizika utonutí. 4. Kdekoliv v blízkosti vody by se kojenci a batolata měli pohybovat na dosah ruky, říká se tomu dohled na dotek. 5. Všechny plavecké programy musí zahrnovat informace o kognitivních a motorických limitech kojenců a batolat, o riziku spojených s vodou, o strategii jak předcházet tonutí a v neposlední řadě i o roli dospělých při dohlížení a monitorování bezpečného pohybu dětí kolem vody. 6. Existujícími doporučeními a hygienickými požadavky by se mělo předcházet podchlazení, otravě vodou, nakažlivým chorobám nebo poškozujícím účinkům desinfekčních prostředků (zejména sloučeniny chlóru). 7. Rodiče uvažující o přihlášení do plaveckých kurzů pro kojence by si měli být vědomi shora uvedených rizik, to platí především pro rodiny se zátěží atopie a astmatu.

