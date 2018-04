Nesouměrná a povislá ňadra byla mou noční můrou, říká bývalá modelka

„Byla to opravdu moje největší noční můra. Věděla jsem, že sama se svým poprsím nic nezmůžu. Potřebovala jsem operaci, která by mi pomohla. Tak moc jsem si přála, abych byla při pohledu na své nahé tělo opět šťastná,“ svěřila se Emma v pořadu Celebrity Botched Up Bodies, kde lékaři pomáhají opravit nepovedené plastiky.



Když ukončila kariéru modelky, dala se na cvičení a začala objíždět i fitness soutěže.

„Zamilovala jsem se do cvičení a posilování a zřejmě i vlivem častého cvičení moje ňadra postupně ztrácela původní pěkný tvar,“ pokračovala.

Kvůli nesouměrným a povislým ňadrům přestala nosit i velké výstřihy. V minulosti přitom neměla problém s předváděním plavek nebo spodního prádla a pro známé světové značky nafotila nespočet kampaní, které zdůrazňovaly právě její plná ňadra.

Po operaci má Emma na obou ňadrech velké jizvy. Vytahaná kůže musela být zredukována, jinak by lékaři museli provést další zvětšení. To ale odmítla, protože byla s původní velikostí spokojená. Ještě před operací se navíc rozhodla, že kompletně změní svou image. Původně měla blonďaté vlasy a líbilo se jí, že jí přezdívají Barbie. Dnes má tmavě hnědé vlasy a cítí se prý jako úplně nový člověk. Kromě augmentace v minulosti podstoupila také úpravu nosu a nechala si aplikovat výplně do rtů. „Po letech se na sebe opět můžu podívat do zrcadla a být spokojená,“ dodala.