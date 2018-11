V mládí ji šikanovali kvůli vzhledu, rozhodla se pro kompletní proměnu

Celine nejvíc toužila po velkém poprsí. Kluci jí v pubertě donekonečna opakovali, že má malá ňadra a jako žena tím pádem za nic nestojí. Plastickou operaci prsou prodělala už třikrát a nyní má ňadra velikosti 34FF.

„Muži šílí z mého vzhledu. Zatímco dřív se na mě žádný ani nepodíval, dnes mě chce mít každý a předhánějí se v darech, slibech a komplimentech,“ sdělila Centino pro server The Daily Mail.

Kromě prsou si nechala upravit i obličej. Plastičtí chirurgové Celine vylepšili bradu, tváře, nos, okolí očí a rty.

Za plastiky utratila spoustu peněz a nelituje toho. Konečně se cítí sebevědomě a posměváčkům z minulosti se teď vysmívá ona.

„Mnohokrát jsem na střední škole volala učiteli, že nepřijdu, protože jsem nemocná. Lhala jsem. Nechtěla jsem do školy kvůli šikaně. Už se to nedalo snášet,“ vzpomíná Celine.

„Ač jsem se opravdu někdy ocitla na dně, vždy jsem myslela na budoucnost a na to, jak všechno změním. Měla jsem už dost toho, jak mi lidé říkali, že jsem smutná. Chtěla jsem být konečně někým jiným a ne tou holkou, do které děti strkají a pokřikují na ni, že je ošklivá,“ pokračovala.

Nyní se opět najdou lidé, kteří mají poznámky k jejímu vzhledu. Nazývají ji plastikovou figurínou a myslí si, že svůj vzhled zahnala do extrému. Na jejím profilu na sociální síti má sice spoustu obdivovatelů a muži se jí denně dvoří, ale do zpráv jí chodí i urážky. „Na to neodpovídám. Jsem sama se sebou spokojená. Teď už mě urážky nerozhodí,“ doplňuje.

„Už po první operace prsou jsem se cítila neskutečně šťastná. Věděla jsem, že jsem na správné cestě. A také jsem věděla, že chci víc. Přála jsem si být atraktivnější. Na mém rozhodnutí bych nezměnila nic. Změnila bych pouze své chování v době, kdy mě šikanovali. Dnes už vím, že bych ty hloupé posměšky ignorovala a nic si z nich nedělala. Protože bych věděla, že se v budoucnu budu mít skvěle,“ dodala.