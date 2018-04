Nedokázala bych žít s mužem bez peněz, říká luxusní společnice

Na obyčejnou dovolenou už by Simone nejela. Je zvyklá na to, že je na cestách obklopena luxusem a má veškerý komfort včetně finančního zajištění.

„Nemusím nic dělat. Jen si užívám pobyt na hezkých místech a dávám si dobré jídlo a pití a zároveň si užívám, dostávám peníze, abych si šla nakoupit něco krásného, co mi udělá radost. Moji dědoušci jsou zlatí,“ svěřila se Simone, která si říká „Sugar Baby“.

Žena se díky svým „dědouškům“ dostane na ty nejluxusnější party a ocitá se tak ve vyšší společnosti, kam by se sama zřejmě nikdy nedostala. Měsíčně prý jen za běžný provoz zaplatí v přepočtu přes 120 tisíc korun. A do toho nepočítá nákupy a návštěvy kosmetických center a masáží.

V minulosti si Simone nechala dvakrát zvětšit a upravit poprsí a dává si záležet na tom, aby předešla vráskám a vypadala stále svěží. „Dědoušci si přejí krásné holky, svěží a mladé krásky. Pečují o mě. Nedovedu si vůbec představit, že bych někdy žila s někým, kdo by neměl peníze, nebyl úspěšný a nepečoval o mě. Párkrát jsem to zkoušela, ale prostě to nefungovalo,“ pokračovala.

Každý den se probouzí okolo poledne, protože nesnáší ranní vstávání. Pak jde s kamarádkou do posilovny, kde tráví dvě až tři hodiny a pak jde ještě na nákupy, do solária nebo na nehty. Pak se hezky obleče, upraví se a s nejlepší kamarádkou jde na pozdní oběd. Večer se pak vyšňoří a vypraví se na dobrou večeři.

Simone Toonová

„Skoro každý den si něco kupuji a každý týden si koupím novou kabelku. Hodně toho ale dostávám. Za nejštědřejší dar asi považuji auto. Dostala jsem Range Evoque, který byl pro mě jako stvořený. Miluji, když mi dědoušek dá třeba 8 tisíc liber a řekne mi, ať si jdu koupit cokoli, co mi udělá radost,“ pokračovala Simone, která se před pár dny vrátila z luxusní dovolené v Dubaji, kde byla se svým „klientem“ pět dní.

V jejím životním stylu ji plně podporuje i rodina. „Jsou šťastní, že dělám něco, co dělat chci a díky čemu jsem spokojená. Nevyčítají mi nic. A moje nejlepší kamarádky mají stejný životní styl, takže ani ony mi do toho nemluví. A díky jejich „dědouškům“ mohly dostudovat práva, nebo se stál lékařkami a to je podle mě skvělé,“ myslí si.

Simone v osmnácti letech pracovala jako modelka. Vydrželo jí to dva roky. Pak ji to ale přestalo bavit a navíc zjistila, že o ni mají zájem starší muži. Zaregistrovala se tedy tehdy na webové stránce, kde se nabízely dívky pro starší muže jako luxusní placené společnice. „Byla jsem představena staršímu muži, který byl velmi úspěšný a zamilovala jsem si prostředí, ve kterém žil. Líbilo se mi to. Tak to začalo,“ doplnila.