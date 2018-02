Žába v díře, pivní škvarky a další speciality ze zlatého moku

8 zásad pro výběr správného piva do kuchyně Pivo musí být kvalitní a v dobré kondici. Vždy používejte takové pivo, kterého se sami s chutí napijete.

Lepší je pivo plnější, silnější. Nikoli kvůli obsahu alkoholu, ale aby bylo chuťově výrazné a hutné.

Pro vaření jsou vhodnější piva lahvovaná s vyznačenou trvanlivostí na obalu. Pokud si přivezete z výletu pivo v PET lahvi, počítejte s minimální trvanlivostí.

Lahvové pivo, které použijete při vaření, by nemělo být otevřené déle než několik hodin.

Pivo na vaření by mělo mít ve většině případů pokojovou teplotu.

U piva v kuchyni neplatí „čím více, tím lépe.“ Je třeba dodržovat recept a nezvyšovat svévolně dávky, protože přílišná hořkost může pokrm zničit.

Počítejte s tím, že zahřáté pivo pění, a používejte proto větší hrnce.

V případě světlého ležáku vybírejte raději méně výrazně chmelené značky a používejte je pouze při poměrně krátké přípravě.

Zdroj: Kniha o pivu