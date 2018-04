Písmo může léčit, tvrdí grafoložka

"Chceme-li porozumět tomu, proč každý píšeme jinak a také v různých obdobích svého života různě, musíme asi nahlédnout nejdříve do lidského mozku. Tam se skrývá vysvětlení i toho, proč někdo z nás je cholerik, jiný kliďas a třetí je ješitný," konstatovala grafoložka.



Pokud něco v mozku nefunguje, jsou spoje mezi mozkovými buňkami přerušené a to se projevuje i v písmu.



"Všímáme-li si písma lidí po mozkové příhodě - rozhodně není plynulé. Dají se ale rozeznat i různé druhy rakoviny a zejména ženské problémy, které se v psaní projevují už pár let předtím, než propuknou naplno. Já osobně rozeznávám i krevní nemoci, od špatné funkce jater, přes alergie až po leukémii - vždy podle některých specifických znaků. V současné době se na toto téma dělají rozsáhlé studie, které podle mne tuto teorii potvrdí," informovala Dobiášová.



Vzápětí zdůraznila, že grafoterapie jako nový obor samozřejmě není samospasitelná. "Lidé se musí léčit obvyklým způsobem, ale doplňkově by grafoterapie mohla být velmi užitečná právě například při mozkových příhodách, kdy se pacient snaží o plynulé písmo nebo žena s gynekologickým onemocněním upravuje ´kličky´, které by rukopise neměly být," dodala.