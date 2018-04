Podle tabulek jsem po porodu obézní, ale necítím se tak, říká Pink

Pink se zvážila a zjistila, že stále spadá do kategorie obézních lidí. Se svou postavou je ale v rámci možností spokojená a obézní si nepřipadá.

„Věřili byste tomu, že s váhou 73 kilogramů při výšce kolem 160 centimetrů opravdu podle tabulek patřím mezi obézní? Vím, že ještě zdaleka nejsem na své původní váze po porodu svého druhého dítěte, ale rozhodně se sakra necítím tlustá. Cítím se hlavně sama sebou. Takže vám radím, dámy, raději vůbec nestoupejte na osobní váhu,“ radí Pink fanouškům v příspěvku na svém profilu na sociální síti.

Novopečené maminky hned Pink začaly děkovat, že jim dodala trochu chybějícího sebevědomí a díky ní si teď nepřipadají tak zle jako předtím. Ne každá žena totiž shodí poporodní kila tak rychle.

„Vtip je v tom, že je to úplně normální. Jen v dnešní době se na to koukáme jinak. Módní časopisy do nás perou informace o tom, že bychom měly vypadat dokonale pár dní po porodu a my si pak myslíme, že by to tak opravdu mělo být. Ale příroda má svůj čas a vše se vrací do starých kolejí podle toho, jak je to pro naše tělo dobré,“ doplnila Pink s tím, že je pro ni nejdůležitější štěstí a zdraví rodiny a co si myslí ostatní, je jí jedno.

