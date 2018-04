Pilotka balonu: Lákají mě i vzducholodě, protože jsou krásné

Kdy jste poprvé letěla balonem?

To mi byly tři roky a moc si to nepamatuji. Můj táta lítal balonem ještě před mým narozením, začal kolem roku 1980. Viděla jsem ho v balonu a hrozně se mi to líbilo. Dokonce jsem se na rozdíl od jiných dětí nebála toho velkého plamene.

Zažila jste někdy nebezpečnou situaci?



Zuzana Smrčková Narodila se v Praze před 19 lety, vystudovala Střední průmyslovou školu. Od září se bude věnovat pomaturitnímu studiu angličtiny. Ve volném čase ráda sportuje, baví se s přáteli a cestuje.

No ani ne. Snad nejnebezpečnější to bylo nedáno na balonové soutěži, musíte dávat pozor, abyste nenalítli do jiných balonů nebo oni na vás. Pak se vám totiž může otevřít ta díra nahoře, kudy vypouštíte teplý vzduch, a začnete rychle klesat. Ale jinak je létání v podstatě bezpečné.

Co musíte znát, abyste mohla létat balonem?

Musíte vědět něco o meteorologii. Abyste se byla schopná rozhodnout, jestli letět, nebo ne, aby to bylo bezpečné. Pak letový předpisy, abyste věděla, kam můžete letět, kdo má přednost a tak. Technologii balonů, plynů. Je toho celkem hodně.





Kolik stojí horkovzdušný balon?

Liší se to podle velikosti. Máme jeden asi za milion a jeden menší asi za 750 000. Ale dají se sehnat i menší o objemu 1 000 kubíků, to je jenom pro jednu osobu, nemá koš, ale takovou sedačku a jednu flašku s propanem.

Máte leteckou sezonu?

Sezona je od dubna do října. V dubnu začíná být dobře, v říjnu pak bývá sychravo a zima a na létání už to moc není.

Kolik máte odlétáno hodin?

Já mám odlétáno přes 100 hodin. Papíry můžete standardně dostat po 15 až 20 hodinách, od 50 hodinách si můžete udělat papíry na instruktora, na což se teď chystám.

Kolik stojí jeden vyhlídkový let?

No, je to poměrně drahé, stojí to asi 5 400 korun na osobu. Let trvá asi hodinu.





Kolik lidí se u nás věnuje balonovému létání?

U nás je asi 60 balonů. Některé společnosti mají třeba víc balonů a dva piloty a podobně, takže pilotů je asi čtyřicet až padesát. Vím, že já jsem nejmladší a kromě mě létají ještě dvě další pilotky.

Jste držitelkou rekordu v balonovém létání. V čem spočívá?

Letěla jsem z Chodové Plané do Žatce. Rekord byl v tom, že normálně vám plyn vystačí na hodinu, s nějakou tou rezervou. Já jsem s tím samým množstvím plynu letěla bezmála čtyři hodiny a uletěla jsem 64 kilometrů, což byl taky rekord. Ale syn pana Kubíčka, který v Brně vyrábí balony, můj rekord o trochu překonal. Proto se chystám na podzim na další pokus, kdy poletíme tři balony a zkusíme doletět co nejdál.





Máte plány do budoucnosti ohledně létání?

Chystám se na mistrovství republiky, pokud bychom postoupili, tak by byla možnost postupu na mistrovství Evropy a světa. A na příští rok je naplánovaná soutěž v Litvě, která je jenom pro pilotky balonů – tam bych se taky ráda podívala.

Také se chystáme ne nejprestižnější pohár Gordon Benetta, který je pro plynové balony, a můj táta je jediný člověk v republice, co ho má. Chtěla bych si proto udělat papíry a jet s tátou, abychom vytvořili českou posádku. A můj největší sen je setkání balonů v Novém Mexiku v Albuquerque, kde bývá až 700 balonů. Taky mě lákají vzducholodě, protože se na ně nějak pozapomnělo a přitom jsou krásné.