UKÁZKA Z KNIHY: Ženy by teď měly muže podržet, tvrdí psycholog Zimbardo

Renomovaný psycholog zvažuje individuální kontext - tedy čím k danému stavu přispívá jedinec sám - a zaměřuje se na některé povahové rysy dnešních mladíků jako je nesmělost, vznětlivost a nedostatek svědomitosti.

Připomíná také faktory situační, mezi něž patří velmi rozšířený život v neúplné rodině bez otce, snadná dostupnost videoher a volný přístup k pornografii na internetu.

Tvrdí, že se na „odpojeném muži“ podepisují také okolnosti systémové, do nichž zahrnuje právní a ekonomický systém, který uznává práva žen, ale nijak nezohledňuje speciálně práva mužů, dále fyziologické změny způsobené životním stylem a prostředím, jejichž vlivem se v mužském těle snižuje množství testosteronu a roste hladina estrogenu, dopad médií, úpadek školství...

„Osud dnešních chlapců a mladých mužů je vlastně i problémem žen. Jsou to totiž naši synové, nebo ti, s nimiž spojí svou budoucnost naše dcery. Mají-li naši chlapci problém, máme ho i my všichni,“ cituje Zimbardo v úvodu kapitoly s názvem „Co mohou udělat ženy“ kolegyni Christinu Hoff Sommersovou.



1. Rady pro matky synů

Vždycky budeme potřebovat zocelené chlapy, aby chránili a bránili nás i naši zem, ale musíme je od útlého věku učit i laskavosti, aby dokázali navázat citové spojení se ženami. To znamená, že v nich musíme přijímat a povzbuzovat sílu a tvrdost, tedy vlastnosti, které si přirozeně spojujeme s chlapem, a stejně tak se musíme snažit prohlubovat jejich charakter, empatii a emoce, pomocí nichž budou moci navazovat životaschopné mezilidské vztahy.



Jak být mužem se samozřejmě chlapec nenaučí od ženy o nich víc než dívka od muže, jak být ženou, ale ženy mohou chlapce v tomto ohledu podporovat a posouvat je správným směrem. Přibližně mezi osmým a dvanáctým rokem - nebo těsně před pubertou - zatouží chlapec najít si nějaký silný mužský vzor, pokud ho ještě nemá. A to mu matka musí schvalovat a vyzývat ho k tomu. Takovým porozuměním z její strany se zároveň posiluje jejich vzájemný vztah...Čím více prostoru pak matka poskytne pro upevňování synova vztahu s otcem či jiným životním rádcem nebo vzorem a čím více v něm bude posilovat sebedůvěru při objevování mužství a nabývání mužnosti skrze věkově přiměřené aktivity s vrstevníky, tím lépe pro oba.

2. Vzkaz sestrám

„Také sestry, a zvlášť pak ty věkově blízké, mají zásadní vliv na to, jak dospívající chlapec chápe, co ženy obecně chtějí a po čem u mužů touží,“ uvádí psycholog. To, jak se k sobě bratr se sestrou, případně s jejími kamarádkami chovají, může významně formovat jeho přístup k ženám i to, jak si bude cenit vztahů s nimi, ať už platonických či intimních. Tím, že nabídne bratrovi vlastní pohled na svět a citlivě, ale upřímně mu předestře ženské názory, spoluutváří sestra podobu bratrovy budoucí komunikace a spolupráce se ženami.

Je také důležité, aby bratři a sestry, bez ohledu na věkový rozdíl, našli nějakou společnou zábavu a dělali určitě věci dohromady a při těchto činnostech si vzájemně pomáhali a přirozeně si povídali, co se jim líbí a nelíbí a na čem jim záleží. Takové příjemné sdílení pocitů je neocenitelnou školou pro přístup k opačnému pohlaví, která v životě oběma mnohé usnadní.

3. Když máte odpojeného partnera doma

„Buďte upřímné a trpělivé,“ radí Zimbardo. Jste-li na nejlepší cestě k tomu, aby se z vás stala hráčská či porno „vdova“, upozorněte svého partnera na možné důsledky a dopady toho, co se stane, pokud své chování nezmění, a dostůjte svým varováním. Vy sama jste mu schopna vysvětlit, jaký dopad může jeho závislost mít na váš vztah, nepředpokládejte však, že znáte důvod, proč jí propadl.

Pokud se zdá, že by mohl pomoct psychoterapeut či manželská poradna, na nic nečekejte. Rozhodně však nenabízejte partnerovi, který se hrám či pornu věnuje nepřiměřeně, že budete hrát hry nebo sledovat porno společně s ním, protože byste ho v tom jen podpořila.

4. Nedávejte se mužům zadarmo

„Ženy by získaly mnohem víc, kdyby ke sbližování s potenciálním partnerem přistupovaly jako k investici na burze: hledaly muže, který je zajímavý, schopný a projevuje o něj zájem spousta dalších žen...,“ myslí si uznávaný psycholog.



Musíte u muže dokázat odhadnout, zda použije svoje schopnosti k vybudování stabilního, vyváženého a zdravého vztahu, který bude přínosný pro oba partnery. A proto musíte zvážit následující: zda má dotyčný dostatek taktu a vychování, dovede naslouchat, vcítit se, komunikovat a spolupracovat, společně řešit problémy? Má prostředky, které by mohl do vztahu vnést, a touží do něj vstoupit a uspořádat ho tak, aby v dlouhodobém horizontu vyhovoval oběma? A také budete muset co nejdříve odhadnout, zda není zvyklý víc přijímat než dávat, zda to na vás jen nehraje, ale chce opravdový vztah?

Když muži zjistí, že „kvalitní materiál“ obecně získají lacino, aniž musejí výměnou za sex či do vztahů investovat tolik energie, času nebo závazků, jak se původně domnívali, přizpůsobí tomu logicky své chování i snahu - směrem dolů. Čistě ekonomicky vzato není důvod investovat víc energie do získání něčeho, po čem mohu jednoduše sáhnout...Pokud muž ví, že se může k něčemu, jako je sex, dostat bez jakýchkoliv závazků, nemá sebemenší důvod se k něčemu zavazovat. Proč taky?

Zážitek, výjimečnost a vzájemná snášenlivost stanoví dobu, po kterou muž bude chtít takovou zkušenost s danou ženou opakovat.

Kromě toho v sobě většina heterosexuálních mužů, kteří měli milující matku, chová alespoň jistou touhu stát se manželem či dlouhodobým partnerem číslo jedna v životě nějaké ženy. A přestože muži mají biologicky daný výrazně delší časový rámec, během něhož si mohou hledat stálého partnera, dosáhnou i oni bodu, kdy už je zmáhá donekonečna zkoušet něco nového, a po krátké selekci jim přece jen přijde vhod usadit se s družkou, která se jim v dané chvíli jeví jako nejzpůsobilejší.

5. Vybrat si pravého, ale neodradit jiné

Jedno přísloví říká, že jen hlupák se spálí dvakrát. Drsně odmítnutý poctivý a upřímný muž dojde selským rozumem k závěru, že má-li příště dosáhnout svého cíle, musí změnit přístup, uvažuje Zimbardo.

Pokud upřímné snahy mužů, kteří berou partnerské svazky vážně, někdo nepodpoří, nebude o ně mezi ženami poptávka, a tím se sníží i jejich nabídka. Ženy by si proto měly najít způsob, jak odměnit jejich příkladné úsilí něčím víc než jen vlídným oceněním, například jim pomoci doladit něco, co jim schází (sebevědomí, styl atd.), nebo jim dát nahlédnout do ženské duše, aby dokázali tu příští oslovit. Navrhujeme, aby ženy učily muže všemožným způsobům, jak rozvíjet a udržet vztah...

Muži potřebují vědět, kde dělají chybu a jak ji napravit. Ženy dosahují dnes vyššího vzdělání, jsou úspěšné v zaměstnání, vydělávají peníze a jsou finančně nezávislé, z čehož logicky vyplývá, že podobné pokroky se budou očekávat také od mužů. Nicméně je třeba, aby ženy muže vedle očekávání také podporovaly, a to ve snaze dosahovat vyšší mety, najít vhodné uplatnění, pilně pracovat, učit se a žít s lidmi v reálném světě, ne ve světě videoher a pornografie.

Ženy si musejí uvědomit, jak důležité je vzájemně se podržet a jít ruku v ruce, a v neposlední řadě i to, že muže dělá mužem především zodpovědnost.