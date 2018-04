Petra Paroubková: Manžel je můj kámen, o který se můžu opřít

Ve starším partnerovi vidí Paroubková i další výhody: „Je zklidněnější. Potřebuju mít svoji skálu. Jelikož sama klidná nejsem, potřebuju velký kámen, o který se můžu opírat. On je moje životní stabilita.“

Ve velkém rozhovoru pro Magazín DNES bilancuje dosavadních devět let od léta 2007, kdy ji tehdejší šéf ČSSD Jiří Paroubek přiznal jako partnerku. To se ještě jmenovala Kováčová a naplno se věnovala tlumočnictví. Na podzim téhož roku měli svatbu a za další dva roky se jim narodila dcera Margarita.

Vrací se i k tomu, co se jí stalo loni v únoru a co následovalo. Se štěstím tehdy přežila vážný zdravotní problém - krvácení do mozkové pleny. Tři týdny ležela v nemocnici a jen tušila, jak to manžel s dcerou doma sami zvládají.

„V souvislosti s tím mým zdravotním kolapsem mi došla jedna věc: manžel s dcerou by to možná zvládli líp beze mě než já bez nich,“ říká nyní.



A jak ji úraz změnil? Přiznává, že krátkou euforii z uzdravení zastínily návaly úzkosti, co všechno se mohlo stát. S odstupem se na věci dívá racionálněji.

„Neberu to nijak fatálně. Víte, ta věc se mi přihodila těsně před odjezdem na dovolenou, měli jsme letět za moře. Kdyby se mi to stalo v letadle, tak... Tak si holt pletu čísla a mám blbou krátkodobou paměť – no a co? Přežila jsem, spousta lidí to štěstí nemá. Padesát procent pacientů na to umírá hned,“ říká vyrovnaným hlasem.