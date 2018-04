Žena k lásce potřebuje pocit, že je milovaná. Muž obdiv, říká psycholog

Ne tak docela: takový cholerik plýtvá evidentně emocemi kudy chodí. Stejně tak láskou třeštící sameček umí dovedně verbalizovat dokonce vášně i city kladné. „Milenky ženatých mužů by mohly vyprávět! Samozřejmě i legální partnerky na samém počátku vztahu, případně ve chvíli, kdy si u nich jejich mužíček potřebuje cosi vyžehlit,“ vysvětluje psycholog Petr Šmolka a tím, že pravými mistry v tom, jaká slůvka a jakou intonaci kdy zvolit, jsou například sňatkoví podvodníci.

Muži: samozřejmost netřeba rozkecávat

„S přítelkyní si dokazujeme naší lásku většinou v neděli mezi devátou a desátou hodinou dopoledne. V týdnu na to ani jeden nemáme čas.“ Petr, 36 let, klempíř Jak často nevím. Dnes ráno jsem šel kolem květinářství, tak jsem jí koupil kytičku, ani jsem jí nenechal zabalit, tak vypadala jako natrhaná v parku. Přijala ji překvapená s nadšením, prý kde jsem jí narval. Ono záleží na tom, co se pod prokazováním lásky skrývá. Někdy jsou to pravidelné rituály, které když se ráno nedějí, tak si říká, že něco není v pořádku. Jirka, 52, obchodní ředitel Každý den - svojí existencí a každodenní péčí o celou naší rodinu (Otázka je jestli to tak chápe i moje žena.). Honza, 38let

„Běžný muž si je však skálopevně jistý, že jeho žena musí přece vědět, jak ji má rád. Tak proč to ještě nějak zbytečně `rozkecávat`?!“ tvrdí psycholog a dodává, že je-li přímo dotázán, zda ji miluje, volí občas sebezničující kličky.

„Ano, mám Tě rád - což je výrok, po němž obvykle následuje kontrolní dotaz, zda ji opravdu miluje. Do debaty o rozdílech mezi milovat a mít rád se už pak muž radši ani nezapojuje. Silnější povahy opouštějí komunikační pole, ty o něco slabší raději v tu chvíli něco rozbolí.“

Kecy jsou pro neurotické chcípáčky

Proč je pro spoustu mužů takový problém říct občas partnerce „miluju tě,“ když je to nic nestojí a ona to chce slyšet? Petr Šmolka má za to, že za mnohé nepochybně může výchova chlapců. Kluci přece nepláčou a pravý muž by se měl vyjadřovat spíše činy, než pouhými slovy. Podobné masáži jsou podle něj chlapci vystaveni nejen doma, kde se o ně starají převážně ženy, ale i ve veřejném prostoru.

„Literatura, film, televizní inscenace na straně jedné, a silácké názory vrstevníků na straně druhé pak jen dokonávají pomyslné dílko zkázy. Muž s velkým M - a kdo z nás by jím být nechtěl - je líčen jako chlapák, za něhož mluví jeho činy, pěsti a průbojnost. Zatímco lyrické výlevy jsou rezervovány pro neurotické chcípáčky, jejichž představitelem je mnohem častěji takový Woody Allen než třeba Alain Delon nebo Bruce Willis,“ vysvětluje psycholog.

Ženy: nejsilnější afrodisiakum je pocit, že jsme milované

Běžný muž si je zkrátka jist, že svou lásku vyjadřovat nemusí. Ani činy, natož pak slovy. Ve svém opojení představou, že vyjadřování lásky potřebují ke štěstí pouze ženy ovanuté hysterií, považují něco takového za komedii, v níž odmítají statovat. „Jsou i tací, kteří tento svůj pocit dokonce verbalizují. A pak se diví, když se jejich drahá, adresátka to podobných výroků, začne skutečně jako hysterka chovat,“ dodává psycholog.

„Ve vlastním zájmu by si tihle chlapáci mohli alespoň občas připomenout, že pro muže je nejsilnějším afrodisiakem obdiv ženy, zatímco pro ženu pocit - pochopitelně opřený o důkazy, že ji daný muž miluje, bere vážně a zároveň jej zajímají nejen její vnady, ale i pocity.“

Lásku lze vyjádřit květinou, ale třeba i vlastnoručně uvařenou večeří, přičemž pozorný partner neupeče ženě držící dietu grilované koleno, i kdyby se sám po něm mohl utlouct. Takový muž si všímá a snaží se dešifrovat, co dělá jeho drahé radost, zda jsou to lístky do divadla, šperk, nabídka dovolené za hranicemi všedních dnů, nebo třeba jen to, že se s ní jsme ochotni spořádaně zúčastnit narozenin paní tchyně, aniž bychom to nahlas komentovali.

„Pojďme si každý sám za sebe napsat na kus papíru co nejkonkrétněji a se snahou o pozitivní formulace, čím by nám ten druhý mohl udělat radost,“ nabízí Petr Šmolka jednu užitečnou pomůcku. „A pak si někdy ty papíry vyměnit. Aniž bychom se o napsaném bavili, protože jinak hrozí debaty jako – já bych to a to dělal, kdybys ty...“

Taková výměna „papírků“ může být užitečným nástrojem, který použijete v okamžiku, kdy by se vám zachtělo druhého něčím potěšit. „Zároveň však nelze podobnou hru chápat jako zakázkový list. Abychom po týdnu nechodili a neříkali, tak tohle jsi splnil na 20 procent, tohle vůbec, měl by ses chlapče polepšit!“

Moudrá žena muže obdivuje

Jestliže si ženy přejí, aby jim partner vyznával lásku a podle sebe soudí i jeho, výsledkem je, že on bezradně (nebo podezíravě) mlčí a ona mu dokola opakuje, jak moc ho miluje. Druhá žena na jeho místě by to ocenila, ale na muže tyhle abstraktní věty nepůsobí nijak, maximálně se vyděsí, že bude následovat nějaké přání či zadání. Jaké že tedy „vyznání“ nejvíc potěší muže?

Všichni odborníci světa na partnerské vztahy se shodnou: je to obdiv. „Žena moudrá se usilovně snaží partnera přistihnout při něčem, zač by jej obdivovat mohla. Jen žena nenápaditá a nepozorná tvrdí: já bych ho tak ráda obdivovala, jen kdyby bylo zač! Muže lze potěšit i svíčkovou nebo sexem, rybářským prutem i tolerancí vůči jeho pánským jízdám. Moudré ženy si všímají, co dělá jejich drahouškům radost, případně se alespoň poptají, čím by mu ji udělat mohly,“ shrnuje psycholog Petr Šmolka.