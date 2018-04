Petr Kostka: s dcerou hraje v seriálu

Herec a dabér Petr Kostka hrál v Národním divadle, ze kterého přešel do Divadla Na Vinohradech, kde působí dodnes. Mezi jeho významné role v divadle patří například Steinberg ve hře Královna Kristina. Zahrál si také v mnoha filmech a seriálech. Za své divadelní umění dostal za rok 2003 cenu Thálie.

Na "stará kolena" se rozhodl dohnat, na co dříve neměl čas, a začal se učit angličtinu. Jeho manželkou je rovněž herečka Carmen Mayerová, s níž Petr Kostka vychoval čtyři dcery.

S jednou z nich, Terezou Kostkovou, nyní hraje v seriálu Pojišťovna štěstí.

Kniha

JOHNNY SI VZAL PUŠKU

Dalton Trumbo - Johnny si vzal pušku. Jsem pacifista. Nesnáším násilí, agresi, rasismus, xenofobii. To vše vede nakonec k válce. Je těžké se rozhodnout, zda nejmenovat například Sofiinu volbu Williama Styrona. Je mnoho protiválečných knih, ale na Johnnyho a jeho otřesný příběh z dob první světové války nemohu zapomenout, byť jsem to četl před lety. Bolavé čtení, ale prospěšné. Vřele doporučuji především každému, kdo má choutky do konfliktů.

Film

MEČ A VÁHY

Je tomu už drahná řádka let, co jsem jej viděl, a toužebně čekám, zda se v televizi neobjeví znovu. Starý černobílý film líčí boj o presumpci neviny v soudním procesu a taky, co dokáže nevědomý rozvášněný dav. A samozřejmě mé nejoblíbenější filmy jsou všechny, ve kterých hraju. (Bože dej, ať čtenář vycítí skrytý humor a nemá mě za blba.)

Místo

TRŽNICE

Líbilo se mi ve Španělsku. Nejvíc mě zaujala jejich typická tržnice. Další místo, které mám opravdu rád, je moje postel.

Člověk

JIŘÍ ADAMEC

Nerad to zveřejňuji, ale lásky nás herců bývají přelétavé. U mne určitě. Oblíbím-li si někoho, stane se mým přítelem. A tak za život je jich už slušná řádka. Ale kde na ně brát čas? A tak většinou je nejoblíbenější ten, kdo je z nich právě nejblíže. Vynechám-li svou celou rodinu, tak teď je můj nejoblíbenější člověk pan režisér Jiří Adamec, protože mi dává práci v Pojišťovně štěstí.