Pět největších nesmyslů o vších

1. To je veš dětská, ta na dospělé neleze

Je sice pravda, že vši domů přinesou většinou děti, ale to neznamená, že dospělá část rodiny je v bezpečí. Přesněji řečeno: vši se vyhýbají jen holohlavým lidem a těm s extrémně krátkým sestřihem. Neplatí ani, že parazity odpuzují barvené vlasy. Veš přelézá z hlavy na hlavu, takže se na vás může dostat třeba tehdy, když dítě obejmete.

Stejně tak se přenáší pomocí hřebenu, na kterém mohou zůstat zavšivené vlasy. Je zapotřebí vyprat ložní prádlo, v němž spala osoba, kterou vši napadly. Vši vydrží v povlečení až 24 hodin a během této doby se mohou dostat zpátky na hlavu, kterou potřebují k životu.

2. Veš je důkaz špatné hygieny

Přestože má dítě vši, na jeho rodiče si nikdo prstem ukazovat nebude. Vším je naprosto lhostejné, zda se uhnízdí v pravidelně mytých vlasech, či ve kštici, kterou její majitel zanedbává. Důležité je výskyt vší netajit a snažit se jich rychle zbavit.

3. Nejlepší recept? Ostříhat dohola.

Byl by to zbytečně radikální krok. Je jasné, že vyčesávání hnid z kratších vlasů je snadnější než z loken po ramena. Ovšem pokud se smíříte s tím, že zbavit potomka parazitů potrvá delší dobu, nemusíte stříhat dohola malého chlapečka ani slečnu.

4. Už babičky říkaly, že nejlepší je petrolej

Hubení vší pomocí petroleje by mělo nenávratně zůstat v době našich babiček. Lékaři před tím varují. Pokožka hlavy dostane při takové "kúře" pořádně zabrat a u citlivých jedinců se může objevit bolestivá alergická reakce. Mnoho dětí si kůži na hlavě napadenou parazity rozškrábe do krve a nalít petrolej do ran je pak skoro mučení.

Naopak pouhá horká voda a obyčejný šampon jsou metody příliš mírné, na vši nebudou mít vliv.

5. Veš je letní či podzimní problém

Kdepak. Nejčastěji si tyto parazity vozí děti z letních táborů, dobře se šíří v září, na začátku školního roku. To však neznamená, že v zimě vši spí. Nebezpečné jsou v tomto ohledu všechny akce, kde je více dětí pohromadě. Zvláště lyžařské výcviky, kde si děti mohou půjčovat čepice.