Perníčky na stůl i na stromeček

Než se pustíte do přípravy perníčků máme pro vás několik rad: používejte hladkou mouku několikrát prosátou, cukr doplňujte nahřátým medem, plechy a formy pečlivě vymažte a vysypte, povrch pečiva potřete vejcem, sladkým mlékem nebo kávou, perníčky pečte ve středně vyhřáté troubě, pečivo je chutné za deset až čtrnáct dní. Do té doby by mělo být uloženo v krabici vystlané alobalem.

Základní recept

500 g hladké mouky, 250 g práškového cukru, 2 vejce, 2 lžíce medu, 1-2 lžíce mléka, balíček prášku do perníku

Sypké přílohy prosijeme na vál a uprostřed uděláme důlek, rozlijeme do něj vejce a přidáme rozpuštěný med a mléko. Vypracujeme tuhé těsto a necháme přes noc odpočinout. Pak vyválíme placku, vypichujeme tvary a necháme je několik hodin odpočinout. Před pečením potíráme vejcem a v prudce rozehřáté troubě pečeme.

České perníčky (bez vážení)

2 a 1/2 hrnku hladké mouky, 1 hrnek moučkového cukru, 2 lžíce rostlinného tuku, 2 lžíce rozehřátého medu, 1/2 lžičky tlučeného anýzu, 1/2 lžičky skořice, 1 lžička prášku do pečiva, 2 vejce, 1 žloutek, 2 lžíce mléka na potření

Tuk a med rozehřejeme, smícháme s cukrem a do teplé směsi vmícháme 1 vejce. Přisypeme mouku s práškem do pečiva, anýz, skořici. Vše důkladně promícháme. Vypracujeme tužší těsto, které necháme v mikrotenovém sáčku do druhého dne v chladu odpočinout. Z těsta pak vyválíme placku asi 1/2 cm silnou, ze které vykrajujeme různé tvary. Perníčky klademe dále od sebe na tukem vymazaný a moukou vysypaný plech a ihned pečeme. Žloutek rozšleháme s mlékem a ještě horké perníčky směsí potřeme.

Perník na stromeček

350 g hladké mouky, 50 g medu, 160 g cukru, 2 vejce, 1 žloutek, strouhaná citronová a pomerančová kůra, lžička tlučeného hřebíčku, skořice a nového koření, balíček prášku do perníku

Z dobře vypracovaného a do placky vyváleného těsta vykrajujeme větší tvary. naskládáme je na plech vyložený alobalem, který je pomaštěný a vysypaný moukou. Přes noc necháme odpočinout. Pak pečeme v mírné troubě dorůžova.

Poleva na zdobení

1 vejce, 2 lžíce mléka, 1 bílek, 2 lžičky citrónové šťávy, 150-200 g dvakrát prosátého moučkového cukru, špetka solamylu

Vejce rozšleháme v hrnečku s mlékem a počkáme až spadne pěna. Ještě horké perníčky touto směsí potřeme, aby dostaly lesk. Natíráme rychle a stále stejným směrem. pak smícháme ostatní přísady a třeme až je poleva hladká. Trochu směsi dáme do mikrotenového sáčku s odstřiženým růžkem a vyzkoušíme, za je poleva přiměřeně hustá. S hustou se sice dobře kreslí, ale brzy opadává.