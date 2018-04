Peníze změní každého, říká privátní bankéřka Gabriela Lachoutová

Vizitka Gabriela Lachoutová (33) se narodila v Praze. Vystudovala Ekonomickou univerzitu v Bratislavě. Ve skupině J&T začala pracovat v roce 1999. První zkušenosti v bance získala jako asistentka a později jako privátní bankéřka. V roce 2006 zasedla do řídícího výboru Privátního bankovnictví, od roku 2009 je členkou představenstva J&T Finance Group odpovědnou za privátní bankovnictví. Stála u zrodu Nadačního fondu J&T a Nadácie J&T, kde působí jako předsedkyně správní rady. Nadace pomáhají hlavně dětem tím, že podporují náhradní rodinnou péči, ale podporují také rodiny v nouzi a lidi s hendikepem. Je vdaná. Má syna Tobiáše, kterému budou dva roky. Kromě práce se věnuje vlastní kavárně, fotografuje, cvičí pilates, leze na horolezecké stěně a tančí.

"Měla jsem období, kdy jsem odcházela z práce ve dvě v noci, šla se domů vyspat, abych se hned ráno vrátila zpátky. To asi patří k životu, tím si člověk musí projít, aby zjistil, že se takhle nedá žít. Myslím, že teď jsem našla tu správnou rovinu mezi prací a soukromím," říká Gabriela Lachoutová.

Co vlastně taková privátní bankéřka dělá? "Je to takový lékař, kterému voláte, když máte nějaký problém. Je to člověk, na kterého se obrátíte, když chcete řešit finanční záležitosti, pomůže vám založit firmu, když nemůžete jít do banky, tak vám donese peníze domů, ale zajišťuje i nefinanční záležitosti. Když si chcete koupit drahé hodinky, předem to domluví s obchodem, zajistí soukromou módní přehlídku, zařídí dovolenou včetně soukromého letadla, koupi nemovitosti, zajištění platby elektřiny, plynu a vody," vyjmenovává privátní bankéřka.

Díky své profesi poznala hodně bohaté lidi a na otázku, zda peníze mění člověka, odpovídá kladně. "Peníze vás změní, ale je otázka času, jestli se ten dotyčný dokáže vrátit zpátky na zem, nebo mu vlak ujede," míní Gabriela Lachoutová. "Vidím to na svých kamarádech a viděla jsem to i sama na sobě. Vy se buď vrátíte nějakou cestou zpátky a srovnáte si hodnoty, nebo žijete mimo realitu. Odtud vás dostane jedině to, že se vám v životě něco zásadního, možná i nepříjemného stane."

"Znám bohaté nafoukance, kteří jsou vůči vám arogantní, ale znám také mnoho lidí, kteří mají hodnoty srovnané od samého začátku, přestože vydělali stovky milionů korun," dodává. "Řeknou si, že rodina, manželka, děti jsou pro ně na prvním místě, teprve potom je jejich byznys."

Když Gabriela Lachoutová sama začala vydělávat větší peníze, zatočily i s ní. "Měla jsem období, kdy jsem si hodně užívala pocit, že si můžu koupit vše, po čem jsem dříve jako mladá holka snila, že si najednou můžu dovolit spoustu kabelek a bot. Ale potom jednoho dne přijdete ke skříni, vidíte v ní třicet kabelek a říkáte si: "Co s nima budu dělat, vždyť to nejde unosit?!"

"Rozdala jsem je, nechala jsem si jich asi pět a jsem stejně spokojená, jako když jsem jich měla třicet. Podle mě je hrozně důležité dojít k tomu, že materiální dostatek vás obšťastní jen na chvilku. Tím vůbec neříkám, že dnes nemám stavy, že si jdu něco koupit jenom pro zlepšení nálady, pro radost, to je ale podle mě naprosto normální," uvažuje.