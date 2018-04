Jaké dentální IQ bude mít vaše dítě? Je to na vás

O dětské zuby je potřeba začít pečovat ihned, jakmile se prořežou. Rodiče o nich ale budou zřejmě vědět již v předstihu, pokud bude prořezávání bolestivé.

Předzubní péče?

V současnosti se rodiče setkají s výrobky určenými k péči o dásně a ještě neprořezané zuby – jde třeba o zubní žínky, které se nasazují na prsty a stírají plak z dásní kojenců. Kromě toho existují i nejrůznější tréninkové kartáčky a kousátka. Ale mají takové výrobky vlastně smysl?

"Tréninkové kartáčky považuji za zbytečné. Nikdy jsem nepochopil, jaký benefit by měly přinést," říká stomatolog Adam Šíma z Dentální kliniky Jan Stuchlík. "U kousátek mám od maminek zprostředkovaně zkušenost, že při prořezávání zubů může s kousátky dojít ke zklidnění. Pozor ale na spolknutí, děti dovedou spolknout téměř cokoliv," varuje zubní lékař.

První zub a návštěva zubaře

Péči o zuby podle něj postačí zahájit s růstem prvního zoubku a věnovat se jim dvakrát denně. "Používáním dětské pasty neuděláte chybu a čistit můžete hned od začátku. Ale pozor, na rozdíl od čištění u dospělých stačí vlákna kartáčku jen ´ušpinit´ pastou, aby dítě pastu ve větším množství nespolykalo," radí rodičům Šíma. Je důležité dbát na to, aby dítě nezkonzumovalo více než doporučené množství fluoru (proto musí mít dětskou pastu), jinak hrozí vznik fleků na zubech.

Hned po prořezání zoubků také můžete naplánovat první návštěvu u zubaře, kdy si dítě bude postupně zvykat na nové prostředí a to, co se v něm odehrává.

Pro péči o mléčné zuby není zapotřebí složitých pomůcek. "Osobně jsem zastáncem menšího počtu různých hygienických a "orálních" pomůcek, které stačí správně a dobře používat, než lidem vnucovat různé převratné vymoženosti pouťového vzezření," vysvětluje lékař.

Raději párátko než nit

Pro nejmenší děti není nutná ani zubní nit, protože rozestupy mezi zuby umožňují jejich dostatečné vyčištění kartáčkem. "Krizový bývá prostor mezi dočasnými stoličkami (tzv. čtyřky a pětky), které rostou mezi 2. - 3. rokem věku. Správná technika čistění nití namotanou na prsty je dosti složitá. Také zapomeňte na všechny ilustrační obrázky, které znáte z reklam a plakátů," varuje stomatolog. Doporučuje proto spíš dentální niť na plastovém párátku, která je pro rodiče jednodušší na manipulaci a je u ní nižší riziko poranění dásně. Pokud v ústech vznikne uzavřený prostor, použijte mezizubní kartáček, zejména mezi zadními zuby.



Kdy s doplňky čištění začít? "Záleží na dentálním IQ rodičů a výchově dítěte. Rodiče by měli po niti sahat už někdy kolem 2,5 let věku. Pro starší děti se hodí jako doplňková péče třeba dětské ústní vody. Je to vždycky boj, ale pokaždé menší, než ošetření kazů u tříletých dětí," dodává Adam Šíma.

Dočišťovat a dohlížet

Čistit by pak rodiče měli za dítě alespoň do věku dvou a půl let. Kolem třetího roku mohou dítě nechat si nejprve zuby vyčistit samo a následně je důkladně dočistit. To bývá zapotřebí přibližně do věku 8 nebo 9 let, s nití nebo dentálním párátkem potřebují některé děti pomoci i později.

Pokud si rodiče sami nejsou jisti správnou technikou, neměli by se ostýchat objednat k dentální hygienistce a radit se i se zubařem. Každý rodič by si samozřejmě přál, aby mělo jeho dítě krásné a zdravé zuby. Na to existuje celkem jednoduchý recept: "Platí stále to samé: čistit, čistit a zase čistit. Čistý zub se nezkazí. Naprosto zakázané jsou i sladké nápoje na noc. Ostatní už nelze říci paušálně a vždy je třeba s rodinou mluvit o stravovacích zvycích, denním režimu a hygienických návycích," radí na závěr stomatolog Adam Šíma.