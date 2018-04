Patrick Stewart: Léta jsem byl svědkem toho, jak otec bije mou matku

Patrick je patronem charity, která se zabývá právě domácím násilím. „Jako dítě jsem byl opakovaně svědkem násilí, kterého se dopouštěl můj vlastní otec na mé matce. Přesně si vybavuji ten moment, kdy jsem poprvé skočil mezi něj a matku, abych ji bránil,“ sdělil herec.



Několikrát do jejich domu přijela policie, která celou věc vyšetřovala, nikdy ale nic nevyřešila. „Neustále říkali, že ho musela vyprovokovat, nebo že na boj jsou potřeba dva. Hrozně mě to štvalo,“ pokračoval. Otci nikdy nedokázal odpustit, co matce prováděl.

„Nic nemůže omluvit to, co udělal. Každý je za své činy zodpovědný,“ myslí si herec, který by na ženu nikdy nevztáhl ruku.



Svou o osmatřicet let mladší manželku si náležitě hýčká a je na ni pyšný ve všech ohledech. Ačkoli je mezi nimi poměrně velký věkový rozdíl, prý si ve všem fantasticky rozumí a jsou spokojení.

Stewart se poprvé oženil v roce 1966, s manželkou Sheilou Falconerovou žil do roku 1990. Mají spolu syna a dceru. V roce 2000 zkusil manželství podruhé, a to s Wendy Neussovou, vydrželo jim to do roku 2003. V roce 2015 si pak vzal jazzovou zpěvačkou Sunny Ozellovou, se kterou se zasnoubil jen o pár měsíců dřív.