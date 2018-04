Rodině paterčat chceme dál pomáhat, slibuje Marksová-Tominová

Resort se vynasnaží najít zdroje podle potřeb rostoucích dětí, uvedla ministryně. Podle ní pracovníci ministerstva situaci rodičů a jejich dětí sledují a spolupracují s radnicí v bydlišti rodiny. „Budeme se proto i nadále pokoušet najít zdroje podpory adekvátní k potřebám rodiny,“ slibuje ve zprávě ministryně.

„Je zcela pochopitelné, že zajištění péče o pět, respektive šest malých dětí nemůže být ponecháno na samotných rodičích,“ uvedl mluvčí resortu Petr Habáň ve zprávě, kterou ministerstvo reagovalo na náš nedávný rozhovor s Klárou Vítkovou Rulíkovou, jeho zaměstnankyní. Od některých výroků, které jsou v rozporu se základními etickými principy tzv. „pomáhající“ profese, se ministerstvo distancovalo stejně jako Městský úřad Lysá nad Labem.

„Děti paní Kiňové a pana Kroščena nebyly a nejsou z hlediska sociálně-právní ochrany dětí považovány za ohrožené, a proto není příslušný orgán oprávněn do rodiny zasahovat, natož pak zvažovat odebrání dětí,“ reagovalo ministerstvo na zmínku Kláry Rulíkové o tom, zda by rodině děti mohly být odebrány.

Podle zákona může mít rodina jen jednu pečovatelku zdarma. Ta ale může dělat některé úkony spojené s pomocí v domácnosti, nikoliv s výchovou a zodpovědností za děti. Navíc má omezenou pracovní dobu. Náměstkyně ministryně práce Zuzana Jentschke Stöckelová už dříve řekla, že matkám vícerčat hlavně „scházejí ruce“. Resort by podle ní chtěl pravidla pečovatelské služby upravit. Péče by se mohla rozšířit na delší dobu, rodiče by bezplatně mohli využívat víc služeb, přiblížila náměstkyně.

První česká paterčata se narodila v létě 2013. Jejich matka má nárok na stejnou rodičovskou jako s jedním dítětem, vyčerpat může 220 tisíc korun. Porodné činilo 19 500 korun. Úřady rodině po narození paterčat přiznaly mimořádnou dávku, která se přiděluje „postiženým vážnou mimořádnou událostí jako živelní pohroma, větrná pohroma, ekologická havárie, požár a podobně“. Příspěvek činí až patnáctinásobek životního minima, tedy přes 51 tisíc korun. O tuto pomoc je možné požádat opakovaně.

Co všechno rodina dostala:

Od města nájemní byt v paneláku 3+1. Měsíčně platí i se službami přes patnáct tisíc. Je přidělen na dobu určitou.

Od hejtmana Středočeského kraje padesát tisíc korun s tím, že musejí paragony dokladovat, že byly vynaloženy na potřeby dětí. Pračku, sušičku, ledničku dostali v rámci mimořádné okamžité pomoci, rozdíl v ceně doplatilo Elektro Skuhrovec v Lysé nad Labem, které přidalo ohřívače na lahvičky.

Od Andreje Babiše Nadace Agrofert vybavení pokoje pro staršího syna.

Od Kočárky Daniela kočárky.

Od firmy Cybex autosedačky.

Prodejce nábytku poskytl čtyřicetiprocentní slevu. Deset tisíc plen od výrobce ze severních Čech.

Od firmy Patron postýlky.

Zdravotní pojišťovna průmyslová dala tři tisíce korun na nákup do lékárny.

Zástupce ČSOB poskytl pojištění pro děti.

Firma Medela zdarma půjčila odsávačku.

Romské sdružení a firma M. Horváth z Lysé nad Labem koupily sedačku.

Peníze lidé naposílali na transparentní účet 211620293/0600 zřízený Klubem dvojčat a vícerčat. Budou použity, až děti začnou chodit do školy, na jejich potřeby.