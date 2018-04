Máma paterčat: Po porodu jsem si zdevastované tělo nechala upravit

„Musela jsem podstoupit několik operací, abych se vůbec dala dohromady,“ sdělila Tucci v rozhovoru pro magazín Woman ́s body. Celkem zaplatila za plastiky částku v přepočtu přes půl milionu korun.

„Když jsem se po porodu podívala na své tělo, byla jsem zděšená. Měla jsem obrovsky vytahané břicho a na něm široké strie. Byla jsem oteklá, bolela mě záda, nemohla jsem skoro chodit. Byla jsem opravdu zdevastovaná,“ pokračovala matka paterčat, která měla před narozením pětinásobné nadílky za sebou už tři porody. Nyní je tedy osminásobnou matkou.

Kim si myslela, že se díky zdravé stravě a pohybu její tělo dostane zpátky do formy a zvládne to sama. Ačkoli tvrdě dřela a nešetřila se, výsledky se bohužel nedostavily.

„Lékař mi řekl, že mám úplně přetrhané svaly na břiše. Měla jsem je od sebe oddělené. Samo od sebe by se to dohromady nikdy nedalo,“ sdělila Kim.



Když se rozhodla pro operaci, nechala si navíc ještě upravit poprsí, celé břicho a podstoupila liposukci. Na těle má mnoho jizev, ale už se prý cítí znovu jako žena a ne jako monstrum. Plastickou operaci by doporučila všem ženám, a kdyby se pro ni měla rozhodnout znovu, opět by do ní šla.

„Cítím se jako nový člověk. Měla jsem zprvu pochyby, jestli to mám udělat, ale teď vidím výsledek a konečně jsem zase ta sebevědomá máma,“ dodala.



Kim Tucci a její paterčata: