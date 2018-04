Partyšová se před Vánocemi vyhýbá obchodním domům

Nejkrásnější Vánoce prožila v dětství. V době, kdy byla dospělou slečnou, prožívala příjemné, ale ničím výrazně výjimečné sváteční chvíle v kruhu rodiny, s cukrovím a pohádkami. Všechno se změnilo loni, kdy se stala maminkou syna Kristiana.

„Vánoce se krásně prožívají s dětma, to jejich těšení se a nedočkavost a pak radost pod stromečkem jsou k nezaplacení. Kristiánek nám první radost udělal, když se narodil, byl to náš nejkrásnější vánoční dárek. Přinesli jsme si ho 19. prosince z porodnice a pod stromeček si ho dali uloženého do postýlky převázané mašlí,“ líčí Partyšová. Letos se těší na okamžik, kdy ho již coby ročního přivede pod stromeček. „Jsem hrozně zvědavá, jak bude reagovat,“ těší se šťastná maminka.

Loňské Vánoce u Gábiny Partyšové

Svátky, které začíná vnímat pečením cukroví někdy kolem Mikuláše, prožívá nejraději doma mez blízkými. Rituálem je procházka před štědrovečerní večeří, k níž se podává filé a bramborový salát. Domov opouští až po Vánocích, dny mezi svátky totiž ráda tráví na horách, kam se chystá i letos. A dárky? Ty řeší spíš než zbytečným a nepromyšleným nakupováním obstaráním nějakého pěkného zájezdu. Letos si s manželem Josefem Koktou nadělí cestu do exotické Dubaje.

Pro malého už ovšem dárky schraňuje dlouho před Štědrým dnem. „Koncem léta jsme třeba byli na jednom dětském veletrhu, takže jsme tam už něco pokoupili. Přijde mi nesmyslné utrácení v prosinci, kdy člověk koupí cokoli, jen aby druhé obdaroval. U nás doma to ale nebylo nikdy hlavně o dárcích, a tak to opravdu tolik neprožívám.“

Gábina Partyšová jako dospívající dívka pod stromkem

Jako malé děti dostávaly se sestrou vždy jeden hlavní dárek a k němu pár drobností. Ráda vzpomíná na Vánoce, kdy jí bylo asi šest a sestře sedm a pod stromečkem našly vysněné běžky. „Moc jsme si je přály a byly jsme z nich tak nadšené, že jsme si je okamžitě nasadily a patřičně ustrojené do zimního oblečení se v nich v panelákovém 3+1 honily až do půlnoci,“ uzavírá Partyšová.