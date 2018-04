Párkové hody nejsou pro batolata

"Když se mi narodila Jitka, bylo Monice patnáct měsíců. Dovedete si představit, jak kolem nich bylo rušno. Jednou jsem Monice k svačině rozmačkala piškoty s banánem a přesnídávkou, jenže v roztržitosti jsem lžičku šoupla do pusy Jitce. A jak se olizovala!" směje se ještě dnes Monika Vránová z Chlumce nad Cidlinou.

Jedna lžička sice neštěstí nezpůsobí, novorozeňata si však na podobnou baštu přece jen musí nechat zajít chuti.

"V prvních čtyřech až šesti měsících má být dítě výhradně kojeno nebo dostávat pouze umělou mléčnou výživu," upozorňuje Jiří Nevoral z I. dětské kliniky pražské Fakultní nemocnice Motol. Jakékoliv příkrmy v prvních měsících života by podle něj mohly mít na zdraví dítěte neblahý vliv. Například předčasně podávané ovocné šťávy mohou vyvolat u miminka alergii, stejně tak kaše nebo polévky s jíškou obsahující lepek. Ten může u dětí, které k tomu mají genetickou dispozici, uspíšit a zhoršit vývoj celiakie, což je závažná porucha vstřebávání potravy.

"Od intermezza s piškoty jsem Jitku už krmila poctivě vlastním mlékem. O to větší bylo mé zděšení, když jsem zjistila, že kamarádka, která ji v půlroce občas hlídala, ji láduje kakaovým pudinkem," vzpomíná paní Vránová.

Zděšení však bylo namístě jen částečně. Po šesti měsících beztak mnoho matek přestává kojit a nastává čas kupovaného mléka.

"Nevidíme ale rádi, když maminky kupují běžné mléko z obchodu - na rozdíl od speciálních mlék kojeneckých není obohaceno o vitaminy a stopové prvky. Některé děti mohou být také alergické na bílkovinu kravského a kozího mléka," vysvětluje docent Nevoral.

Na konci prvního půlroku života přicházejí na řadu zeleninové a masozeleninové příkrmy a ovocné přesnídávky.

"Naprosto nevhodné je dosolovat kaše, protože děti do jednoho roku nemají ledviny vyvinuté tak, aby přebytek soli dokázaly vyloučit. Přesolování by mohlo v horším případě způsobit i otoky," připomíná pražský pediatr Milan Kudyn, který varuje také před tropickým ovocem: "Zvyšuje se počet miminek alergicky reagujících na jižní plody. Vyrůstáme v jiném podnebí a náš organismus není na exotické složení kiwi či citrusů zvyklý."

Po přechodu do batolecího věku, tedy do druhého roku života už dítě dokáže strávit totéž jídlo, které jedí dospělí, potřebuje ovšem vypít minimálně půl litru mléka denně. Pokud mléko odmítá, omezte mu porce jídla, aby si zvyklo, že hlad musí utišit právě mlékem.

"Navykat dítě na stravu dospělých neznamená dávat mu jednostrannou tučnou a sladkou dietu," konstatuje docent Nevoral. Nevhodné jsou zejména jakékoli uzeniny, kořeněná jídla a lákadla rychlého občerstvení. Smetanové výrobky, přeslazené limonády a sladkosti vůbec zase děti mohou zasytit tak, že odmítnou běžné jídlo. Opravdu nebezpečné pak mohou být oříšky, lentilky a další drobné potraviny, které malí jedlíci mohou snadno vdechnout.

"Problém je, že veškerá osvěta prohrává v okamžiku, kdy s dcerami míjím stánek s párkem v rohlíku," krčí rameny maminka Vránová. "Abych z toho neudělala zakázané ovoce, občas jim ho dopřeji, častěji ale zvolím jinou cestu."

* Do 4 až 6 měsíců věku dítěte je nevhodná jakákoli jiná strava než mléčná

* Od 6 do 12 měsíců je nevhodné běžné mléko, sůl, tropické ovoce, sladkosti, smetánek, termix