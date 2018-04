Papež přijme Jörga Haidera

Vatikán, který je za připravovanou návštěvu Haidera kritizován se ohrazuje a tvrdí, že církev je otevřena každému. "Nevěřím, že by italský lid, který miluje svobodu a který byl vychováván hodnotami pohostinnosti a otevřenosti, byl proti," prohlásil vatikánský státní sekretář, kardinál Angelo Sodano na církevní konferenci v Římě. "Svatý stolec je otevřen vůči každému, to by nikoho nemělo překvapovat," dodal.

Izrael již koncem minulého měsíce oznámil, že je přípravami na Haiderovu návštěvu zklamán. Na zprávy o připravovaném setkání reagovala i italská levice, která dala najevo, že je připravena uspořádat demonstrace.