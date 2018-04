„Pan Etiketa“ Ladislav Špaček: Pláču u romantických filmů

Jako před pár dny. "V jednom luxusním hotelu jsem zvedal sklenici džusu na dlouhé stopce, zavadil jsem o menu, které jsem četl, a celý džus jsem si na sebe vylil," vypráví novinář a tiskový mluvčí, který má kromě vlastních dětí ještě dvě v Indii. Nečekejte ale senzaci – jsou "pouze" adoptivní.

* Kdy jsem naposledy vyznal lásku:

"Jsem romantik, ti vyznávají lásku stále. Moje krédo je dělat druhému člověku radost, proto ani s vyznáním lásky nešetřím. Ženy to rády slyší, tak proč ne?"

VIZITKA * Narodil se 17. srpna 1949 v Ostravě.

* Vystudoval pedagogickou fakultu, poté filozofickou fakultu.

* Učil na FF UK historický vývoj českého jazyka, po revoluci nastoupil do televize jako šéf domácího zpravodajství, od roku 1992 pracoval jako mluvčí prezidenta Václava Havla.

* Od odchodu z Hradu se věnuje etiketě, natočil televizní seriál, napsal pět knih.

* Je ženatý, syn Radim je režisér, dcera Daria filmová produkční.

"Připadá mi nesmyslné platit si za to, abych se třásl hrůzou, stejně jako chodit dobrovolně někam, kde budu prožívat stres a hrůzu, proto nechodím na horory ani do sklepa. Jo, porušil jsem to, když jsem v Karibiku vylezl do koruny šedesátimetrového stromu a po visutých lávkách jsem procházel korunami, prý abych slyšel ptactvo. Neslyšel jsem nic, modlil jsem se, abych to přežil."

* Kdy a proč jsem naposledy plakal:

"Nerozpláčou mě životní situace, to jednám obvykle mužně, ale kupodivu mě dojímají romantické filmy, třeba při Pretty Woman pláču spolehlivě v pětatřicáté minutě."

* Kdy a co jsem naposledy záviděl:

"Závidět znamená přiznat, že já bych neuměl to, co ten druhý. To by mě jen povzbudilo k vyššímu výkonu, abych to dokázal taky. Některé věci ovšem nedokážu, asi nikdy nebudu vypadat jako Richard Gere, pak to vzdávám hned a bez závisti. Richardovi to přeju."

* Jak jsem naposledy vyhrál:

"Jednou jsem přišel trochu pozdě na ples a kamarádka Iva Hüttnerová mi ze soucitu dala dva ze svých několika lístků do tomboly. Ona nevyhrála nic, já jsem vyhrál hodinky. Dal jsem jí je."

* Kdy jsem si naposledy sáhl na dno:

"Včera večer. Myslím na dno vinné číše, jinak si na dno nesahám. Kdepak vysilující aktivity! Hospodařím rozumně se svými silami, vyhýbám se sportu a stresům. Jediné dno, které znám, je sklenice červeného."

* Kdy jsem měl naposledy největší radost:

"Když jsem před pár týdny na premiéře filmu Pouta, který natočil můj syn Radim, sledoval reakce diváků. Byli nadšeni, stejně jako já. Ten film je opravdu skvělý, bylo to pro mne velké zadostiučinění, protože se synem jsem si zažil víc starostí než radostí." ?

* Můj poslední úlovek

"Se mnou jeto těžké, nesportuji, nelovím ryby ani ženy. Po nocích píšu knihy a ta poslední mě těší – je malá, přehledná, pro celou rodinu."