V nepovedeném manželství jsem zestárla o 20 let, říká Andersonová

„Když se dívám na své fotky z doby, kdy jsem byla v tomto hrozném vztahu, vypadám o 20 let starší. Vím, že to zní jako klišé, ale štěstí má hodně co do činění s krásou. Klid, pohoda a nebýt stále ve stresu je velmi důležité pro pocit krásy a spokojenosti. A to platí vždy, ať máte make-up, nebo ne,“ prohlásila Andersonová magazínu W.

Samotný proces stárnutí ovšem herečce vůbec nevadí. „Vlastně se mi stárnutí líbí. Mám ve svém životě spoustu skvělých ženských vzorů, včetně mé úžasné maminky, které mají půvab, jiskru a elán všeho druhu. Zestárnout neznamená konec. Vím, že se mám těšit na hodně věcí,“ dodala.

Andersonová a Salomon se vzali v říjnu 2007, rozešli se však dva měsíce po svatbě. Pak se znovu dali dohromady, ale v únoru 2008 bylo jejich manželství zrušeno. Znovu se vzali na počátku roku 2014, ale už v létě herečka požádala o rozvod a loni v dubnu už byla zase svobodná.

S prvním manželem, hudebníkem Tommym Lee, má herečka dva syny. Manželé se nechvalně proslavili domácím pornem, které jim někdo ukradl a objevilo se na internetu.

Druhým manželem Pamely Andersonové byl hudebník Kid Rock. Dvojice před svatbou několikrát zrušila zásnuby. A pouhé čtyři měsíce po svatbě se pár rozvedl.