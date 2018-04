Padák, bungee, tryskáč - seniorka v 84 letech žádá adrenalinové dárky

Paní Olga má tři dcery a syna. "Když se mě v roce 2005 ptali, co chci k jubileu, řekla jsem, že nic, že všechno mám. Oni ale stále naléhali. Tak jsem navrhla tandemový seskok padákem a syn to skutečně zařídil. Skákala jsem na kolínském letišti a byla jsem nadšená," uvedla.

O rok později následoval bungee jumping, tedy seskok na pružném laně ze Zvíkovského mostu. K dvaaosmdesátinám jí příbuzní zaplatili vyhlídkový let stíhačkou L 39. Startovala z plzeňského letiště v Líních.

"To je drahá zábava, let stál 28.000 korun. Jednu chvíli mě profesionální pilot nechal i letadlo řídit. Nejvíc se mi ale líbily akrobatické kousky, které předváděl. Zejména vývrtky směrem k zemi. Měl obavy, zda mi není špatně. Nebylo mi ale vůbec nic," usmívá se paní Olga.

Olga Alexová se připravuje ke skoku na pružném laně ze Zvíkovského mostu

Následující rok zopakovala bungee jumping opět z devětačtyřicet metrů vysokého Zvíkovského mostu. Letos si přála zkusit adrenalinovou novinku, zorbing. Tedy kutálení se až padesátikilometrovou rychlostí v dvouplášťové nafukovací kouli z PVC.

"To mi však blízcí včetně syna kupodivu rozmlouvají. Navíc mám smůlu, že nedávno přišel při zorbingu o život učitel, jeho žák se těžce zranil. Letos mám tak se zorbingem utrum, snad to vyjde v dalších letech. Už jsem se smířila s tím, že čtyřiaosmdesátiny oslavím opět bungee jumpingem. Narozeniny jsem měla 29. července. Uvidíme, kdy si skočím. Záleží na synovi, který skáče se mnou. Jezdí kamionem, takže si musí najít čas," doplnila Alexová.

Aktivní seniorka sportuje od mládí. Jezdila na koni, bruslila, lyžovala a byla i motokrosovou závodnicí na Jawě 125. Na motocyklu jezdila až do svých pětasedmdesáti let, auto řídila ještě o pět let déle. Vyučená kadeřnice strávila za volantem i téměř celý profesní život. Po válce nastoupila do chomutovských pekáren, kde jako jediná žena řídila nákladní vůz. Poté, až do odchodu do důchodu v 64 letech jezdila v chomutovské nemocnici sanitou.